Испанский фонд «Гала — Сальвадор Дали» подал в суд на музей Dalí17

Испанский фонд «Гала — Сальвадор Дали» подал в суд на музей Dalí17 в Монтерее (Калифорния) за «присвоение имени Сальвадора Дали для рекламы и продвижения своего музея и воспроизведение работ, защищенных авторским правом». Фонд требует уничтожить любые товары и рекламные материалы, связанные с музеем в Монтерее. В июне 2016 года фонд уже подавал аналогичный иск против компании-производителя из Барселоны, однако иск был отклонен, поскольку суд установил, что фонд не имеет юридических оснований для защиты имиджа художника. В своем решении испанский суд указал, что право на имидж художника является личным, а не авторским, и оно прекратились в момент его смерти. Теперь фонд Дали пытается все-таки добиться успеха в судебной системе США. Музей Dalí17 открылся два года назад благодаря американскому бизнесмену украинского происхождения Дмитрию Питерману, который превратил бывший морской музей в хранилище своей коллекции, которую называют самой большой частной коллекцией Дали. Монтерей был выбран, поскольку это единственный американский город, где жил и работал художник. Питерман уже заявил о намерении отстаивать свои права на постоянную экспозицию и название музея в суде.

Источник: hyperallergic.com