Прихожане Покровской церкви в Ханты-Мансийске организовали выставку

В Ханты-Мансийске 17 июля, в здании речного вокзала Ханты-Мансийска откроется выставка «Цесаревич Николай — дорога по воде через село Самарово».

Как сообщает ugra-news, идейными вдохновителями и организаторами стали прихожане Покровской церкви, расположенной в исторической части города на месте села Самарово. Отметим, что мероприятие получило благословение митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла

Историческим событием, которое вошло в основу экспозиции, стало 100-летию со дня убийства последнего русского царя и его близких. Сама выставка посвящена 127-летию со дня посещения наследником русского престола села Самарово, ныне города Ханты-Мансийска.

Так, посетители смогут увидеть исторические документы, фотографии, медали, денежные и почтовые знаки, книги и изображения, о жизни Российской империи и династии Романовых. Среди украшений выставки памятные штандарты первого визита царя и царицы в Париж, эмалевая икона, посвящённая коронации последнего русского царя и наградная грамота в честь 300-летия дома Романовых. Кроме того, первые посетители получат памятные сувениры.