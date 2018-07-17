Уроки традиционных искусств и ремесел в дни летних каникул 

Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Многие юные жители Поднебесной используют время летних каникул для обучения традиционным искусствам и ремеслам. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Многие юные жители Поднебесной используют время летних каникул для обучения традиционным искусствам и ремеслам. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Многие юные жители Поднебесной используют время летних каникул для обучения традиционным искусствам и ремеслам. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Многие юные жители Поднебесной используют время летних каникул для обучения традиционным искусствам и ремеслам. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Многие юные жители Поднебесной используют время летних каникул для обучения традиционным искусствам и ремеслам. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Многие юные жители Поднебесной используют время летних каникул для обучения традиционным искусствам и ремеслам. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Многие юные жители Поднебесной используют время летних каникул для обучения традиционным искусствам и ремеслам. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Многие юные жители Поднебесной используют время летних каникул для обучения традиционным искусствам и ремеслам. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Многие юные жители Поднебесной используют время летних каникул для обучения традиционным искусствам и ремеслам. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Многие юные жители Поднебесной используют время летних каникул для обучения традиционным искусствам и ремеслам. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Многие юные жители Поднебесной используют время летних каникул для обучения традиционным искусствам и ремеслам. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Многие юные жители Поднебесной используют время летних каникул для обучения традиционным искусствам и ремеслам. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Многие юные жители Поднебесной используют время летних каникул для обучения традиционным искусствам и ремеслам. Фотографии Синьхуа
Пекин, 16 июля /Синьхуа/ — Многие юные жители Поднебесной используют время летних каникул для обучения традиционным искусствам и ремеслам. Фотографии Синьхуа