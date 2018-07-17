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Около двух тысяч экспонатов и шлем виртуальной реальности: в БФУ им. Канта открылся Музей советского детства
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Около двух тысяч экспонатов и шлем виртуальной реальности: в БФУ им. Канта открылся Музей советского детства 

Клопс.Ru 42 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
16 июля состоялось официальное открытие Музея советского детства БФУ имени И. Канта. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.
Фонд музея составляют детские игрушки 50-90-х годов 20 века, фотографии, школьные принадлежности, книги, одежда. Кроме того, посетители с помощью шлема виртуальной реальности смогут «побывать» в 40-х, 50-х и 60-х годах советской эпохи.
Музей расположен в корпусе института гуманитарных наук на ул. Чернышевского, 56 А. Идея его создания принадлежит Центру социально-гуманитарной информатики университета. Экспонаты передавали в дар сотрудники университета, студенты и жители Калининграда, часть привезена из Санкт-Петербургского университета
"Советская эпоха занимает важное место в истории страны и составляет значительную часть жизни тех людей, которые сейчас живут. Самые лучшие и живые воспоминания ассоциируются у нас с детством. Как я считаю, концепция Музея советского детства — это очень удачная находка. Она позволяет оживить те воспоминания, которые ассоциируются с чем-то хорошим, милым, родным и очень ярким. На мой взгляд, очень удачно найден формат этого музея, который состоит из экспонатов, собранных сотрудниками университета, неравнодушными калининградцами. За каждым из этих экспонатов стоит жизненная история", — отметил проректор по социальным коммуникациям Ефим Фидря.
Собирать экспонаты Балтийский федеральный университет имени И. Канта начал в декабре 2017 года.
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