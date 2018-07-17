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«Ростех» создал «покрытие-хамелеон» для маскировки солдат и боевой техники
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«Ростех» создал «покрытие-хамелеон» для маскировки солдат и боевой техники 

Говорит Москва 20 минут назад
По его словам, покрытие принимает окрас окружающей среды. Шлем с применением указанной технологии в ближайшее время продемонстрируют на одной выставок.
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