Выставка «Душа московских улиц» открыта в Центре фотографии имени братьев Люмьер 

17 июля в Центре фотографии имени братьев Люмьер состоялось открытие выставки «Душа московских улиц» Владимира Степанова, в экспозицию которой вошли более 60-ти оригинальных авторских фотографий.
Степанов начинает снимать в 50-е годы прошлого века, когда советская фотожурналистика держалась за жесткие каноны постановочной фотографии, проходящей цензуру. На Западе уже работают Анри Картье Брессон и Робер Дуано, Роберт Франк, а на полках советских магазинов появляется журнал «Чешское фото», со страниц которого отечественные фотографы получают информацию о новых тенденциях в мировой фотографии. С приходом поколения «оттепели» наша фотография не могла не измениться. Выставка «Душа московских лиц» продлится в Центре фотографии имени братьев Люмьер до 16 сентября 2018 года.