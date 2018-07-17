Ещё
Технопарк «Университетский» участвует в восстановлении исторического облика ВДНХ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Технопарк «Университетский» участвует в восстановлении исторического облика ВДНХ 

Информационный портал Свердловской области 2 часа назад
Технопарк «Университетский» выполнил обратный инжиниринг и подготовил конструкторскую документацию для изготовления точных копий исторических фонарных столбов «Серп и молот» для Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ, Москва).
Как сообщил генеральный директор технопарка Марат Нуриев, работа выполнена в рамках масштабной реконструкции ВДНХ, существующей с августа 1939 года.
«К нам обратилась компания, выигравшая тендер на изготовление 16-ти новых фонарных столбов, точных копий фонарей, украшавших главный вход на выставку. Сама компания специализируется на архитектурно-художественном литье и изготовлении изделий из металла для городского и паркового благоустройства. Перед нами стояла задача смоделировать точную форму фонарей в компьютерном виде и подготовить документацию», — рассказал» руководитель Инжинирингового центра технопарка Виталий Баланчук.
3D-сканирование фонарей «Серп и молот» было выполнено на месте проведения работ по реконструкции выставки. Благодаря современным технологиям будет воссоздан исторический аутентичный облик входа на главную выставочную площадку страны.
Отметим, весной 2017 года на ВДНХ начался новый этап истории — возрождение выставки. До конца 2018 года на ее территории реализуют программу реконструкции, которая столь масштабно не проводилась с середины 1950-х. По ее итогам ВДНХ станет самым современным музейным, образовательным, развлекательным и парковым комплексом не только в Москве, но и во всей России. Программа реконструкции должна превратить ВДНХ в достопримечательность мирового уровня.
Информационный портал Свердловской области: последние новости
Латиноамериканские ритмы и уличное кино: площадка Фестиваля болельщиков продолжает работу в Екатеринбурге В Алапаевске состоялось открытие Музея памяти представителей Российского Императорского Дома Уральская общественная организация, работающая с инвалидами, будет сотрудничать с южноафриканскими компаниями
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развлечения туристов, за которые стыдно2
Актеры, которых мы потеряли в 20189
Проклятье «Мастера и Маргариты»: как снимали сериал5
Александра Ревву обвинили в плагиате50
Софико Чиаурели взяли в кино после череды застолий
Видео
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
10:20
Спецэффекты, которые вы не заметили
Кино
04:55
Как актеры готовятся к ролям
Кино
02:59
Софико Чиаурели взяли в кино после череды застолий
Кино
07:54
Актеры, которым пригодилась цифровая графика
Кино
10:30
Актеры, которые никак не получат «Оскар»
Кино
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
10:50
Фильмы, на съемках которых актеры закрутили романы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение