Технопарк «Университетский» участвует в восстановлении исторического облика ВДНХ

Технопарк «Университетский» выполнил обратный инжиниринг и подготовил конструкторскую документацию для изготовления точных копий исторических фонарных столбов «Серп и молот» для Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ, Москва).

Как сообщил генеральный директор технопарка Марат Нуриев , работа выполнена в рамках масштабной реконструкции ВДНХ, существующей с августа 1939 года.

«К нам обратилась компания, выигравшая тендер на изготовление 16-ти новых фонарных столбов, точных копий фонарей, украшавших главный вход на выставку. Сама компания специализируется на архитектурно-художественном литье и изготовлении изделий из металла для городского и паркового благоустройства. Перед нами стояла задача смоделировать точную форму фонарей в компьютерном виде и подготовить документацию», — рассказал» руководитель Инжинирингового центра технопарка Виталий Баланчук.

3D-сканирование фонарей «Серп и молот» было выполнено на месте проведения работ по реконструкции выставки. Благодаря современным технологиям будет воссоздан исторический аутентичный облик входа на главную выставочную площадку страны.

Отметим, весной 2017 года на ВДНХ начался новый этап истории — возрождение выставки. До конца 2018 года на ее территории реализуют программу реконструкции, которая столь масштабно не проводилась с середины 1950-х. По ее итогам ВДНХ станет самым современным музейным, образовательным, развлекательным и парковым комплексом не только в Москве, но и во всей России. Программа реконструкции должна превратить ВДНХ в достопримечательность мирового уровня.