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В Калининграде откроются филиалы всемирно известных музеев
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В Калининграде откроются филиалы всемирно известных музеев 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Недавно в эфире радио «Комсомольская правда» вице-премьер правительства Калининградской области Гарри Гольдман отметил, что в столице региона начнет свою работу действующий филиал Третьяковской галереи или Эрмитажа. Сейчас решается вопрос, где будет располагаться экспозиция. Вице-премьер подчеркнул, что Музей искусств можно создать в Областном центре культуры молодежи (бывший ДКМ) или в здании янтарной мануфактуры. Кроме того, Гольдман отметил, что для этого необходимы дополнительные бюджетные средства. Также вице-премьер рассказал о том, что концепция музея уже одобрена Эрмитажем и Третьяковкой, в связи с чем, начаты переговоры о старте работ. Он подчеркнул, что филиал может открыться в следующем году. Между тем, Гарри Гольдман рассказал и об идее Музейного квартала, в которой есть место и для археологической составляющей. «Концепция музейного квартала — не только культурная и градостроительная, но еще и образовательная. Так, к ДКМ будут приходить ученики художественных школ, будут образовательный программы — лазером на здания, проектором на гладь воды. А в районе Дома советов будет историческая часть — выставим археологические артефакты, которые могут находиться под открытым небом, появятся лавочки, объекты нестационарной торговли, сувенирная продукция, купол с проектором. Кстати, там плиткой выложены контуры замка», — объяснил вице-премьер.
Фото: pixabay.com.
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