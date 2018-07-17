Будущее в наших руках. Владелица галереи о культурном воспитании и искусстве

Корреспондент « АиФ — Новосибирск» пообщался с владелицей самой большой частной картинной галереи в Новосибирской области Ириной Кузнецовой о том, как воспитать культурное поколение.

Где культура?

Анастасия Медведева , «АиФ-Новосибирск»: Ирина, как вы считаете, какое место в жизни современных людей занимает искусство?

Ирина Кузнецова: К сожалению, сейчас во всём мире царит неспокойная экономически-политическая атмосфера, а благодаря искусству люди отвлекаются от повседневных проблем и забот. Я наблюдала такую ситуацию: когда в стране случился кризис, люди сразу начали чаще посещать картинные галереи, театры и филармонию. Приобщаясь к культуре, люди как бы перезагружаются, их мозг отдыхает от постоянного стресса.

Анастасия Медведева, «АиФ-Новосибирск»: У некоторых жителей столицы сложилось определённое впечатление о Сибири как о не просвещённом и отсталом в культурном плане регионе. Вы с этим согласны?

— Я совершенно не согласна с этим утверждением. В нашем городе очень хорошая культурная среда. Благодаря работе министерства культуры у нас стало проходить больше мероприятий нового формата, начали появляться новые площадки, действует очень много проектов. А ещё меня радует, что культурой стала интересоваться молодёжь. Это замечательно. Кроме того, в Сибири очень много талантливых людей, и их творчество ценят за рубежом. Например, многие художники Новосибирска выставляют свои работы за границей, их картины там востребованы.

— Вы очень часто бываете за границей и много общаетесь там с представителями культурной сферы. Как вы считаете, в Европе люди больше приобщены к прекрасному, чем в России?

— Бесспорно, Европа — это огромный пласт культуры с многовековой историей, и, наверное, люди там действительно больше интересуются искусством. Думаю, причина в том, что Европа — очень камерная. Европейские города в основном гораздо меньше, чем, к примеру, наш Новосибирск. Жизнь местных жителей там более размеренная, сосредоточенная в своём мирке. А на сибирских просторах люди больше рассредоточены, оттого и культурная среда не так ярко выражена.

— Что вы можете сказать о современных тенденциях в искусстве разных стран?

— Все люди на планете разные, но существуют определённые закономерности и каноны. Например, работы, которые нравятся жителям Китая, никогда не оценят европейцы. В каждой стране существуют определённые предпочтения, это касается и живописи. Например, на выставке картин в Арабских Эмиратах ценителям понравятся картины, на которых изображены кони или восточные красавицы. А где-нибудь в Европе такие работы не будут пользоваться популярностью. Все эти нюансы должны учитывать художники, которые хотят быть востребованными на мировых арт-рынках.

Главный стимул

— Ирина, вы — молодая мама, но при этом успешно совмещаете эту миссию с работой. Как вам это удаётся?

— Когда я родила сына, моя жизнь резко поменялась в лучшую сторону, я начала прислушиваться к своему сердцу. Именно тогда я поняла, что получаю колоссальное удовольствие от организации каких-либо мероприятий, в особенности, выставок. До этого больше 10 лет я организовывала различные культурные мероприятия по просьбе друзей, мне это нравилось, и главное — получалось. Сейчас могу совершенно точно сказать, что ребёнок не мешает работе, а в моём случае, наоборот, вдохновляет на новые подвиги и мотивирует на достижение новых целей. Я воспринимаю своего сына не как обузу, а как маленького помощника. С ранних лет он ездит со мной по командировкам, учится общаться с людьми. И, конечно, значимую роль в моей жизни играет мой супруг, который всегда поддерживает все мои начинания, без него я бы не справилась.

— Как воспитать культурное поколение?

— Ребятишки — мощные «губки», которые впитывают информацию и всё происходящее вокруг них с огромной скоростью. Именно это создаёт прочный фундамент, с которым маленький человек войдёт в жизнь, поэтому важно приобщать детей к культуре с малых лет. Но при этом в первую очередь нужно начинать меняться самому, развивать себя как личность. Ведь малыши во всём берут пример со взрослых. Например, если родители читают книгу, ребёнок, видя это, будет подражать. Но нужно понимать, что если он услышит из уст папы или мамы бранную речь, он впитает и эту информацию. Каким будет будущее поколение, зависит от нас самих. Например, мои детство и юность прошли в Академгородке, я росла среди выдающихся образованных и интеллигентных людей. Мои родители вложили в меня много сил и времени, они дали мне хорошую путёвку в жизнь. Наверное, благодаря тому, что в нашем доме всегда были картины и в гости часто приходили творческие люди, у меня и сформировалась любовь и тяга к живописи.

— Как вы считаете, достаточную ли поддержку оказывает государство для творческого развития юных талантов?

— Меня радует, что сейчас и государство, и бизнес много работают в этом направлении. У молодых талантливых ребят сейчас много возможностей для продвижения. Кроме того, сегодня существует много социальных проектов, которые направлены на развитие детских талантов, на социализацию в культурном пространстве особых детей и инвалидов, а также ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. Такие проекты есть и в Новосибирске. Например, ежегодный региональный конкурс среди молодых художников «Таланты Сибири», детский проект «Мир, в котором я живу» и другие.