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Музеи Москвы по Fan ID посетили 23 тысячи человек
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Музеи Москвы по Fan ID посетили 23 тысячи человек 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Музеи Москвы во время чемпионата мира с помощью паспорта болельщика (Fan ID) посетили более 23 тысяч человек, сообщает официальный сайт столичного мэра. Владельцы этого документа получали скидку на вход в размере 50 процентов.
— Туристы интересовались как естественно-научными, так и художественными и историческими музеями Москвы, — сказал генеральный директор агентства «Мосгортур» Василий Овчинников. — В топ-5 городских музеев вошли Музей космонавтики (более 16 тысяч посещений), Музей современного искусства (более 1,6 тысячи посещений), музей-заповедник «Царицыно» и Музей Москвы (более тысячи посещений в каждом), Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Коломенское» (почти 700 посещений).
Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем мирового первенства стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию (4:2).
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