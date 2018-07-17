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Михаил Калашников получал подарки от представителей ФБР?
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Михаил Калашников получал подарки от представителей ФБР? 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: Алтайская правда
Слышал, что среди личных вещей, которые Михаил Калашников передал в курьинский музей, были и подарки из США, в том числе из ФБР. Чем же американское детективное ведомство одаривало русского оружейника?
Мемориальный музей Михаила Калашникова подготовил новую выставку «Авось и распарит кручину, хлебнувшая чая душа». Экспозицию составили предметы для чаепития. Например, несколько кружек, подаренных нашему земляку представителями ФБР из США. На каждой изображен герб этого ведомства. Рядом с ними — подобные же подарки от консульства США в Екатеринбурге и от директора одной из американских оружейных гильдий. «Это свидетельствует о том, что, несмотря на напряжённые отношения между нашей страной и США, Михаилу Тимофеевичу везде оказывали самые тёплые встречи и принимали на самом высоком уровне как почётного гостя», — говорит научный сотрудник музея Валентина Чихонадских.
АиФ — Алтай: последние новости
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