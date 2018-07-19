Стартовала вторая смена волонтерского лагеря в Кавказском заповеднике

На кордоне Гузерипль (Республика Адыгея) встретилось 25 человек из 10 регионов страны, чтобы обустроить новый эколого-просветительский маршрут «Тропа леопарда».

Первый рабочий день прошел активно и продуктивно: была проведена разметка будущей тропы, расчистка от валежника и завалов, киркование крутых и траверсных участков тропы. Далее предстоит укладка отбоин (ограничители тропы от сползания грунта), оборудование ступеней и инфраструктурные работы.

Помимо работы, обязательным блоком для волонтеров запланирована просветительская и культурная программа: презентации о работе отделов заповедника — охраны, науки, туризма, экологического просвещения; веревочный курс; 3хдневных поход на приют Фишт с радиальными выходами на Фишт-Оштеновский массив.

По итогам работы лагеря состоится пресс-конференция, где будут подведены результаты и официальное открытие первого этапа вновь созданного маршрута (дата будет подтверждена позже).

По проекту Кавказским заповедником планируется создание эколого-просветительской тропы, посвященной переднеазиатскому леопарду: на тропе будут установлены информационные стенды, малые архитектурные формы, элементы, показывающие жизнь дикой кошки в природе. На кордоне Гузерипль уже сейчас находится Музей природы, дольмен, вольерный комплекс и веревочный парк, — это одна из любимых туристами и самая посещаемая территория семейного отдыха. Тропа леопарда — это, в первую очередь, объект просвещения для детей и взрослых, рассказывающий об обитающих в Кавказском заповеднике диких леопардах.

Первая смена волонтерского лагеря завершилась 8 июля; тогда участники в формате передвижного лагеря прошли по маршруту «Через горы к Черному морю», оказывая по мере перемещения помощь в благоустройстве и ремонте кордонов и туристических приютов, обустройстве сложных участков тропы.