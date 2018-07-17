Выставка «Заповедник глазами художника» открылась на кордоне Гузерипль 

12 июля в Музее природы на кордоне Гузерипль Кавказского заповедника открылась выставка «Заповедник глазами художника». На выставке представлено более 40 полотен из личной коллекции заслуженного художника России Александра Манакьяна.
В современном изобразительном искусстве Кавказа Александр Манакьян занимал достаточно заметное место, являлся участником и лауреатом международных, республиканских и персональных выставок, конкурсов профессионального изобразительного искусства.
Одним из любимых жанров Александра Манакьяна был пейзаж. В нем художник проявляется как лирик, воспевающий образы родной природы. С большой любовью он относился к Кавказскому заповеднику и никогда не упускал возможности писать его красоты, рассказали в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.
«На природе и сам душою отдыхаю, когда стараюсь постигнуть и передать на холсте ее изменчивые настроения», — говорил художник.
Жителей и гостей региона приглашают посетить выставку и окунуться в мир двух реальностей: заповедной природы и природы, запечатленной на полотнах мастера.