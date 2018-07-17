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В Тверском императорском дворце открылась выставка «Графика московских художников 1920-х — 1930-х годов из собрания Тверской областной картинной галереи»
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В Тверском императорском дворце открылась выставка «Графика московских художников 1920-х — 1930-х годов из собрания Тверской областной картинной галереи» 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
В экспозицию вошло более 20 произведений «золотого» периода в истории советской графики. Жители и гости Твери могут оценить работы московских художников разных поколений, формировавших, продолжавших и развивавших традиции столичной школы графики. Это революционные композиции, натурные зарисовки периода НЭПа, работы, посвященные индустриализации страны, открытию первых станций московского метрополитена и строительству «Новой Москвы», «репортажи» путешествий по республикам СССР и странам Европы, портреты современников, камерные городские пейзажи, анималистические наброски.
В отличие от предыдущих выставок из фондов Тверской областной картинной галереи, посвященных графическому искусству первых послереволюционных десятилетий, в эту экспозицию в основном вошли работы малоизвестных или незаслуженно забытых авторов. Это Федор Антонов, Николай Волков, Павел Кирпичев, Алексей Комаров, Борис Рыбченков, Татьяна Верховская-Гиршфельд, Игорь Поляков, Ольга Эйгес, Мария Раубе-Горчилина.
Художественное наследие этих мастеров, отмеченное чертами яркой творческой индивидуальности, в настоящее время переживает свое «второе открытие».
Выставка будет работать до 14 октября 2018 года по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 3 (Тверской императорский дворец, зал №2-26) ежедневно с 11.00 до 18.00, в пятницу — с 11.00 до 20.00 (до 30 сентября), понедельник, вторник — выходные дни.
Пресс-служба Правительства Тверской области
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