Ещё
Выставка в честь Дэвида Боуи будет перенесена в виртуальную реальность
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Выставка в честь Дэвида Боуи будет перенесена в виртуальную реальность 

Gizmonews 55 минут назад
Фото: Gizmonews
Немногие поклонники успели посетить выставку в Нью-Йорке, посвященную Дэвиду Боуи. Впрочем, у них все-таки есть еще один шанс — совсем скоро ее можно будет посетить, находясь в любом уголке мира, поскольку популярную экспозицию решено перенести в виртуальную и дополненную реальность.
Над цифровой версией выставки работают компании The David Bowie Archive, Sony Music, Planeta and the Victoria и Albert Museum. Эти организации «оцифруют» экспозицию, посвященную музыканту. Стоит отметить, что на данный момент в виртуальной и дополненной реальности пользователи смогут увидеть только часть выставки, а именно легендарную коллекцию костюмов Боуи. Однако костюмы так тщательно отсканировали, что в AR и VR-приложениях можно рассмотреть их со всех сторон, и даже примерить на себя.
Дата релиза AR и VR-версий выставки пока не сообщается, но компании обещают, что экспозиция будет предлагаться на всех крупных площадках виртуальной и дополненной реальности.
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20189
Зачем нужна тарелка под тарелку1
Как выглядели бы фильмы без спецэффектов
«Ну и губы!»: изменения во внешности Алины Кабаевой разочаровали поклонников27
«Этот срам увидят твои дети!»: снимок Глюкозы вызвал недоумение в сети1
Видео
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
06:04
Эпизоды, огорчившие киноманов
Кино
Юные актеры, превратившиеся во взрослых звезд
Кино
04:19
Что получается, когда актеры переигрывают
Кино
10:42
Как выглядели бы фильмы без спецэффектов
Кино
02:57
Гундарева не хотела сниматься из-за полноты
Кино
10:06
Советские и российские фильмы на «Оскаре»
Кино
12:31
Фильмы, неслыханно обогатившие создателей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение