Выставка в честь Дэвида Боуи будет перенесена в виртуальную реальность

Немногие поклонники успели посетить выставку в Нью-Йорке, посвященную Дэвиду Боуи . Впрочем, у них все-таки есть еще один шанс — совсем скоро ее можно будет посетить, находясь в любом уголке мира, поскольку популярную экспозицию решено перенести в виртуальную и дополненную реальность.

Над цифровой версией выставки работают компании The David Bowie Archive, Sony Music, Planeta and the Victoria и Albert Museum. Эти организации «оцифруют» экспозицию, посвященную музыканту. Стоит отметить, что на данный момент в виртуальной и дополненной реальности пользователи смогут увидеть только часть выставки, а именно легендарную коллекцию костюмов Боуи. Однако костюмы так тщательно отсканировали, что в AR и VR-приложениях можно рассмотреть их со всех сторон, и даже примерить на себя.

Дата релиза AR и VR-версий выставки пока не сообщается, но компании обещают, что экспозиция будет предлагаться на всех крупных площадках виртуальной и дополненной реальности.