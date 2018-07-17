Участникам авторской экскурсии по выставке «Динамический хаос» мир предстал в новом свете

На днях в Дарвиновском музее состоялась авторская экскурсия искусствоведа Кирилла Алексеева по выставке параллельной программы 6-й Московской международной биеннале молодого искусства «Динамический Хаос». Об этом сообщается на сайте Дарвиновского музея.

Проект рассказывает о множестве вариантов бессмысленных явлений, окружающих нас в повседневности.

Кирилл Алексеев рассказал участникам экскурсии о команде «Angstrem» — авторах видеоработ «Структура смерти», «Структура жизни», «Миф и хаос», «Пограничная материя», «Атмосферная сингулярность» и объектах «Изначальный хаос», подробно о каждом экспонате. Он осветил вопросы о том, как общая тема объединяет частности, о поиске сюжетов, фиксирующих внимание зрителя на привычных, подчас незаметных эпизодах каждодневного зрительного опыта. Также искусствовед уделил внимание методам съемки, без использования штатива, идее разделения экспозиции выставки на условные части «Жизнь» и «Смерть», что предстают в виде метафор движения и покоя, методам деликатного встраивания выставки в концепцию естественно-научных музеев.

Увидеть метафоричное представление жизни и смерти художников выставки, подчас перемешанных в оптических иллюзиях, можно до 19 августа в Основном корпусе музея.