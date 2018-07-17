Ещё
Участникам авторской экскурсии по выставке «Динамический хаос» мир предстал в новом свете
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Участникам авторской экскурсии по выставке «Динамический хаос» мир предстал в новом свете 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
На днях в Дарвиновском музее состоялась авторская экскурсия искусствоведа Кирилла Алексеева по выставке параллельной программы 6-й Московской международной биеннале молодого искусства «Динамический Хаос». Об этом сообщается на сайте Дарвиновского музея.
Проект рассказывает о множестве вариантов бессмысленных явлений, окружающих нас в повседневности.
Кирилл Алексеев рассказал участникам экскурсии о команде «Angstrem» — авторах видеоработ «Структура смерти», «Структура жизни», «Миф и хаос», «Пограничная материя», «Атмосферная сингулярность» и объектах «Изначальный хаос», подробно о каждом экспонате. Он осветил вопросы о том, как общая тема объединяет частности, о поиске сюжетов, фиксирующих внимание зрителя на привычных, подчас незаметных эпизодах каждодневного зрительного опыта. Также искусствовед уделил внимание методам съемки, без использования штатива, идее разделения экспозиции выставки на условные части «Жизнь» и «Смерть», что предстают в виде метафор движения и покоя, методам деликатного встраивания выставки в концепцию естественно-научных музеев.
Увидеть метафоричное представление жизни и смерти художников выставки, подчас перемешанных в оптических иллюзиях, можно до 19 августа в Основном корпусе музея.
Твоя Газета: последние новости
Жители Академического района активно участвуют в программе «Московское долголетие» Галерея «Беляево» представляет выставку, посвященную Владимиру Маяковскому В конце июля в Дарвиновском музее посетителей будет ждать традиционный «Бестиарий»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развлечения туристов, за которые стыдно13
Проклятье «Мастера и Маргариты»: как снимали сериал6
Актеры, которых мы потеряли в 20189
Звезды, пустившие жизнь и карьеру под откос20
Александра Ревву обвинили в плагиате
Видео
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
10:20
Спецэффекты, которые вы не заметили
Кино
04:55
Как актеры готовятся к ролям
Кино
02:59
Софико Чиаурели взяли в кино после череды застолий
Кино
07:54
Актеры, которым пригодилась цифровая графика
Кино
10:30
Актеры, которые никак не получат «Оскар»
Кино
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
10:50
Фильмы, на съемках которых актеры закрутили романы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение