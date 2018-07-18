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Москвичам расскажут о необычных музеях мира
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Москвичам расскажут о необычных музеях мира 

Управа района Якиманка 46 минут назад
Фото: Управа района Якиманка
Тематическую лекцию о самых необычных музеях мира проведут в музее Василия Тропинина 21 июля.
— Посетителям расскажут о наиболее интересных, как по своей тематике, так и по месту расположения, культурных площадках мира. Кроме того, посетители узнают об истории пещерных городов, — поделился Александр Погодин, автор лекции и методист по научно-просветительской деятельности учреждения.
Так, горожанам расскажут о книгохранилищах Китая, дубе-часовне на севере Франции, катакомбах Парижа и о многом другом.
Начало в 16:00. Вход платный.
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