Художник создал пугающие метаморфозами гифки, и они приведут вас в ужас

Что только не создают творческие люди из бумаги. Американский художник Бен Авлис (Ben Avlis) решил использовать краски и бумагу, чтобы создать пугающие рисунки, которые преображаются в нечто совершенно иное, чем кажутся на первый взгляд. Для этого нужно потянуть бумажный листочек вверх, и тогда милый зайчик или симпатичные рыбки превратятся в жуткого монстра, а смайлик станет существом с оторванным лицом. Внезапно оживающие гифки художника способны кого угодно привести в ужас. Смотрите с осторожностью!

Ранее «Ридус» публиковал работы другого художника, который нарисовал серию жутких комиксов под названием «За твоей спиной». Осторожно, при просмотре возможны мурашки по спине и маниакальные мысли.

Также мы рассказывали историю одной девочки, которая написала сочинение о воображаемом друге и до смерти напугала взрослых. Спойлер: на детском рисунке изображена вторая мама с жёлтыми ресницами, которая приходит только ночью.