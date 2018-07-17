Зеленоградское предприятие «Миландр» примет участие в выставке АКТО-2018

В Казани, на территории Выставочного центра «Казанская ярмарка» с 8 по 10 августа 2018 года пройдет Международная специализированная выставка оборудования, материалов и технологий для авиации, авиастроения и космоса «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» (АКТО).

В выставке, которая проводится раз в два года и проходит уже девять лет подряд, в составе коллективной экспозиции «Корпорации развития Зеленограда» примет участие компания «Миландр». Об этом говорится на сайте предприятия.

Специалисты «Миландра» проведут научно-технический семинар на тему «Интегральные микросхемы, приборы, системные решения». В рамках семинара лекторы затронут тему серийной и перспективной номенклатуры, радиационно стойких микросхем, микросборки, модулей, авторадаров.