Ещё
Зеленоградское предприятие «Миландр» примет участие в выставке АКТО-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Зеленоградское предприятие «Миландр» примет участие в выставке АКТО-2018 

Префектура Зеленоградского административного округа 12 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В Казани, на территории Выставочного центра «Казанская ярмарка» с 8 по 10 августа 2018 года пройдет Международная специализированная выставка оборудования, материалов и технологий для авиации, авиастроения и космоса «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» (АКТО).
В выставке, которая проводится раз в два года и проходит уже девять лет подряд, в составе коллективной экспозиции «Корпорации развития Зеленограда» примет участие компания «Миландр». Об этом говорится на сайте предприятия.
Специалисты «Миландра» проведут научно-технический семинар на тему «Интегральные микросхемы, приборы, системные решения». В рамках семинара лекторы затронут тему серийной и перспективной номенклатуры, радиационно стойких микросхем, микросборки, модулей, авторадаров.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Библиотека №254 посвятит моноспектакль на стуле Владимиру Маяковскому Стены досугового центра «М Клуб» украсили модульные картины На встрече с зеленоградцами обсудят летний отдых и трудоустройство детей и подростков
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развлечения туристов, за которые стыдно13
Проклятье «Мастера и Маргариты»: как снимали сериал6
Актеры, которых мы потеряли в 20189
Звезды, пустившие жизнь и карьеру под откос20
Александра Ревву обвинили в плагиате
Видео
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
10:20
Спецэффекты, которые вы не заметили
Кино
04:55
Как актеры готовятся к ролям
Кино
02:59
Софико Чиаурели взяли в кино после череды застолий
Кино
07:54
Актеры, которым пригодилась цифровая графика
Кино
10:30
Актеры, которые никак не получат «Оскар»
Кино
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
10:50
Фильмы, на съемках которых актеры закрутили романы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение