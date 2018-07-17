Музей советского детства открылся в Калининграде

Музей советского детства открылся в Калининграде в Балтийском федеральном университете имени И. Канта.

Как сообщает Клопс.ru, посетители могут увидеть детские игрушки 50-90-х годов XX века, одежду, книги, фотографии и школьные принадлежности. Шлем виртуальной реальности позволит пришедшим окунуться в атмосферу прошлого века, «побывать» в 40-х, 50-х и 60-х годах советской эпохи.

Экспонаты передавали в дар сотрудники университета, студенты и жители Калининграда, часть привезена из Санкт-Петербургского университета.

Музей расположен в корпусе института гуманитарных наук на ул. Чернышевского, 56 А.