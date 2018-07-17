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Музей советского детства открылся в Калининграде
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Музей советского детства открылся в Калининграде 

АиФ 12 минут назад
Фото: АиФ
Музей советского детства открылся в Калининграде в Балтийском федеральном университете имени И. Канта.
Как сообщает Клопс.ru, посетители могут увидеть детские игрушки 50-90-х годов XX века, одежду, книги, фотографии и школьные принадлежности. Шлем виртуальной реальности позволит пришедшим окунуться в атмосферу прошлого века, «побывать» в 40-х, 50-х и 60-х годах советской эпохи.
Экспонаты передавали в дар сотрудники университета, студенты и жители Калининграда, часть привезена из Санкт-Петербургского университета.
Музей расположен в корпусе института гуманитарных наук на ул. Чернышевского, 56 А.
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