Аудиогид расскажет о «недуховной пище» с шедевров Эрмитажа

Посетители Эрмитажа могут познакомиться с историей и рецептами кулинарных изысков, изображенных на известных полотнах. Для этого нужно скачать на смартфон приложение «Аудиогид» и найти в разделе бесплатную экскурсию «Недуховная пища. О, да! Еда!». Ее подготовила команда одноименного кулинарного праздника. Об этом сообщает телеканал 78.

К примеру, знаменитая картина Франсиса ван Мориса содержит такое описание:

— Устрицы, не только изысканное угощение, но и распространенный эротический символ, появляются в голландском искусстве в XVII чаще, чем любая другая снедь. Опустошенные раковины неизменно сопутствуют веселым пирушкам 20-х годов, а в 60-80— х угощение устрицами становится особенно популярным сюжетом.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Краснодаре открывается выставка работ Сальвадора Дали.