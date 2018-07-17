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Аудиогид расскажет о «недуховной пище» с шедевров Эрмитажа
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Аудиогид расскажет о «недуховной пище» с шедевров Эрмитажа 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Посетители Эрмитажа могут познакомиться с историей и рецептами кулинарных изысков, изображенных на известных полотнах. Для этого нужно скачать на смартфон приложение «Аудиогид» и найти в разделе бесплатную экскурсию «Недуховная пища. О, да! Еда!». Ее подготовила команда одноименного кулинарного праздника. Об этом сообщает телеканал 78.
К примеру, знаменитая картина Франсиса ван Мориса содержит такое описание:
— Устрицы, не только изысканное угощение, но и распространенный эротический символ, появляются в голландском искусстве в XVII чаще, чем любая другая снедь. Опустошенные раковины неизменно сопутствуют веселым пирушкам 20-х годов, а в 60-80— х угощение устрицами становится особенно популярным сюжетом.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Краснодаре открывается выставка работ Сальвадора Дали.
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