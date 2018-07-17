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Эрмитаж создал аудиогид о еде
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Эрмитаж создал аудиогид о еде 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Специальный аудиогид расскажет посетителям музея о культуре питания в Россиийской империи с XVII века и позже. К тому же туда вошла информация о полотнах, посвященных еде, и кухонной утвари. Аудиогидом можно будет воспользоваться во время экскурсий или свободного посещения Эрмитажа. Новый проект поможет гостям музея полностью погрузиться в эпоху. Ведь по словам организаторов фестиваля «О, да! Еда!», способ сервировки имеет характерные особенности в каждый период времени. Также новая услуга позволит взглянуть на экспонаты Эрмитажа с новой стороны.
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