Гуляем по свежему стрит-арту в Нижнем Новгороде — 2. Лесоповал, необычные будки и глаза.

Андрей Оленев из Нижнего Новгорода создал диптих «Лесоповал» на фестивале «Место».

Работа расположена на нежилом здании на улице Родионова, 3А.

NN.RU рассказывал, что в этом году фестиваль не обошелся без экспериментов с техниками. Вот еще одна работа от художников из Владивостока, «Арт группа 33+1». Адрес: Ильинская, 8.

Они создали в Нижнем Новгороде серию бетонных барельефов с героями, связанными с историей города, — «Обитатели Миллиошки».

Вот доказательство того, что иногда для интересной работы не нужно много места.

Почтовая марка с символами Нижнего Новгорода появилась в переулке Рыбный 5/9.

Авторы работы — Арт-группа «Фрукты» из Перми.

Еще один уличный художник преобразил арку в центре города.

Адрес арт-объекта — улица Минина, 43А.

Автор работы — Михаил Wert159 из Санкт-Петербурга.

Некоторые работы художники размещают на стенах помещений, которые принадлежат «Теплоэнерго». Теперь в Нижнем Новгороде яркие и необычные трансформаторные будки — не редкость. Всего во время фестиваля на объектах «Теплоэнерго» разместят 6 работ.

Вот работа Сергея Акрамова из Екатеринбурга. Находится по адресу — Крутой переулок, 6В.

Анатолий Akue из Москвы добавил красок постройке на улице Большая Покровская, 32А.

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