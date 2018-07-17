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Гуляем по свежему стрит-арту в Нижнем Новгороде — 2. Лесоповал, необычные будки и глаза.
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Гуляем по свежему стрит-арту в Нижнем Новгороде — 2. Лесоповал, необычные будки и глаза. 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Андрей Оленев из Нижнего Новгорода создал диптих «Лесоповал» на фестивале «Место».
Работа расположена на нежилом здании на улице Родионова, 3А.
NN.RU рассказывал, что в этом году фестиваль не обошелся без экспериментов с техниками. Вот еще одна работа от художников из Владивостока, «Арт группа 33+1». Адрес: Ильинская, 8.
Они создали в Нижнем Новгороде серию бетонных барельефов с героями, связанными с историей города, — «Обитатели Миллиошки».
Вот доказательство того, что иногда для интересной работы не нужно много места.
Почтовая марка с символами Нижнего Новгорода появилась в переулке Рыбный 5/9.
Авторы работы — Арт-группа «Фрукты» из Перми.
Еще один уличный художник преобразил арку в центре города.
Адрес арт-объекта — улица Минина, 43А.
Автор работы — Михаил Wert159 из Санкт-Петербурга.
Некоторые работы художники размещают на стенах помещений, которые принадлежат «Теплоэнерго». Теперь в Нижнем Новгороде яркие и необычные трансформаторные будки — не редкость. Всего во время фестиваля на объектах «Теплоэнерго» разместят 6 работ.
Вот работа Сергея Акрамова из Екатеринбурга. Находится по адресу — Крутой переулок, 6В.
Анатолий Akue из Москвы добавил красок постройке на улице Большая Покровская, 32А.
Вы можете также посмотреть нашу предыдущую подборку свежего стрит-арта и узнать, где сфотографироваться с лисами, тигрокошками и «обитателями Миллиошки».
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