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Выставка «Кружево острова рыцарей» откроется 17 июля в Измайлове
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Выставка «Кружево острова рыцарей» откроется 17 июля в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Экспозиция посвящена одному из самых красивых видов декоративно-прикладного искусства Мальты — кружеву.
В Малом выставочном зале в Измайлове Московского государственного объединенного музея-заповедника с 17 июля до 5 ноября будет работать выставка «Кружево острова рыцарей».
Ее посетители увидят мальтийское кружево, которое в XVII–XIX веках было очень модным в аристократических кругах Европы. Позволить себе такую роскошь могли только царственные особы, а также знать, которая не уступала им в богатстве. Отдельные образцы этого кружева ценились на вес золота, а иногда даже дороже.
Помимо этого гости увидят и уникальные кружева второй половины XIX века, выполненные на Мальте. Они оценят плетения орнаментов мальтийского кружева и удивятся разнообразию элегантных кружевных изделий, которые предоставил Московский государственный объединенный музей-заповедник из частной коллекции Г. В. Новикова.
Выставка работает ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00, а по субботам — с 11.00 до 19.00.
Стоимость билета — 130 рублей, для льготной категории — 50 рублей.
Адрес: ст. м. «Партизанская», городок им. Баумана, д. 2, стр. 14.
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