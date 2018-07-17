Выставка «Кружево острова рыцарей» откроется 17 июля в Измайлове

Экспозиция посвящена одному из самых красивых видов декоративно-прикладного искусства Мальты — кружеву.

В Малом выставочном зале в Измайлове Московского государственного объединенного музея-заповедника с 17 июля до 5 ноября будет работать выставка «Кружево острова рыцарей».

Ее посетители увидят мальтийское кружево, которое в XVII–XIX веках было очень модным в аристократических кругах Европы. Позволить себе такую роскошь могли только царственные особы, а также знать, которая не уступала им в богатстве. Отдельные образцы этого кружева ценились на вес золота, а иногда даже дороже.

Помимо этого гости увидят и уникальные кружева второй половины XIX века, выполненные на Мальте. Они оценят плетения орнаментов мальтийского кружева и удивятся разнообразию элегантных кружевных изделий, которые предоставил Московский государственный объединенный музей-заповедник из частной коллекции Г. В. Новикова.

Выставка работает ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00, а по субботам — с 11.00 до 19.00.

Стоимость билета — 130 рублей, для льготной категории — 50 рублей.

Адрес: ст. м. «Партизанская», городок им. Баумана, д. 2, стр. 14.