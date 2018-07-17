В галерее «Листок» состоится лекция «Эволюция автопортрета»

4 августа в 16:00, перед открытием коллективной выставки «Автопортрет» в галерее «Листок» состоится лекция «Эволюция автопортрета». Об этом сообщается на сайте галереи.

Слушатели познакомятся с жанром автопортрета через работы художников разных эпох: Альбрехта Дюрера (в европейском искусстве утвердил жанр — автопортрет), Рембрандта Харменса ван Рейна, Рафаэля Санти Зинаиды Серебряковой , Карла Брюлова и других. Автопортреты художников известны со времен Античности; как самостоятельный жанр автопортрет сформировался в эпоху Высокого Возрождения, явив собой новую ступень саморазвития и возросшее общественное значение художника.

Фото взято: http://artcyclopedia.ru/img/big/004620003.jpg