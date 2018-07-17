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В галерее «Листок» состоится лекция «Эволюция автопортрета»
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В галерее «Листок» состоится лекция «Эволюция автопортрета» 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
4 августа в 16:00, перед открытием коллективной выставки «Автопортрет» в галерее «Листок» состоится лекция «Эволюция автопортрета». Об этом сообщается на сайте галереи.
Слушатели познакомятся с жанром автопортрета через работы художников разных эпох: Альбрехта Дюрера (в европейском искусстве утвердил жанр — автопортрет), Рембрандта Харменса ван Рейна, Рафаэля Санти, Зинаиды Серебряковой, Карла Брюлова и других. Автопортреты художников известны со времен Античности; как самостоятельный жанр автопортрет сформировался в эпоху Высокого Возрождения, явив собой новую ступень саморазвития и возросшее общественное значение художника.
Фото взято: http://artcyclopedia.ru/img/big/004620003.jpg
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