ВДНХ приглашает отметить день рождения Владимира Маяковского на крыше

МОСКВА, 17 июля. / ТАСС /. ВДНХ 19 июля, в день 125-летия со дня рождения Владимира Маяковского, приглашает всех на крышу павильона «Рабочий и колхозница» на концерт группы Black Kandinsky послушать авангардную музыку и посетить выставку, посвященную главному авангардисту русской поэзии.

Black Kandinsky сочетает афробит, фанк, джаз, рок и другие жанры — в музыке группы сложная оркестровая фактура нанизана на строгий ритмический рисунок традиционных африканских танцевальных мотивов.

Начало концерта в 20:00.

Вход бесплатный по предварительной регистрации: https://lektorij-vdnh.timepad.ru/event/763802/

Целый день 19 июля открыта для посещения выставка «Сотый апрель», подготовленная совместно с Государственным музеем В. В. Маяковского. В рамках проекта представлены более 100 экспонатов из собрания музея: от знаменитого футуристического банта Владимира Маяковского, его ранних фотографий и портретов «красивого, двадцатидвухлетнего» до рукописей, плакатов «Окон сатиры РОСТА», автошаржей и автопортретов, большая часть из которых показана впервые.

На выставке можно будет купить сувенирную продукцию — сумки, блокноты, ручки и карандаши.

Время работы выставки: 11:00–22:00 (кроме понедельника).

Стоимость входного билета: взрослые — 300 рублей, дети от 6 до 16 лет, студенты дневных форм обучения и пенсионеры — 100 рублей. Бесплатно: дети до 6 лет, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, ветераны ВОВ и члены многодетных семей до достижения младшим ребенком возраста 16 лет.

О проекте

Выставка открыта до 26 августа 2018 года.

Куратор: Мария Гадас. Авторы идеи: Евгения Иньшакова, Екатерина Снегирева.

Организаторы: АО «ВДНХ», Государственный музей В. В. Маяковского.

Экспозиция «Сотый апрель» посвящена одной из самых ярких фигур отечественной поэзии и мифотворчества XX века — Владимиру Маяковскому (1893–1930). Точнее, у проекта три героя: Владимир Маяковский — человек, Владимир Маяковский — лирический герой и Владимир Маяковский — классик, образ которого можно разрушить, лишь обратившись к живым свидетельствам жизни и творчества поэта. Название выставки взято из поэмы Маяковского «Облако в штанах» (1914–1915): «Я с сердцем ни разу до мая не дожили, // а в прожитой жизни // лишь сотый апрель есть». Жизнь Маяковского оборвалась 14 апреля 1930 года.

Иллюстрации и дополнительная информация для прессы: https://goo.gl/5ftycn

Пресс-агент проекта — ArtManagement.

Марта Агеева: +7 (903) 143-75-40.

Данила Стратович: +7 (926) 522-63-86.

pr@artmanagement.ru Информация для посетителей: Справочная служба АО «ВДНХ» Тел. : +7 (495) 544-34-00 www.vdnh.ru Пресс-служба АО «ВДНХ» Тел. /факс: +7 (495) 748-34-20 E-mail: press@vdnh.ru