Копию поврежденной в Третьяковке картины Репина вернули в воронежский музей 

Полотно «Сыноубийца» можно будет увидеть в основной экспозиции с 18 июля. Авторскую копию поврежденного в Третьяковской галерее полотна Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» привезли из Москвы в Воронеж. Экспозиция, в которую вернули полотно «Сыноубийца», откроется в Воронежском художественном музее им. Крамского в среду, 18 июля. Картина заняла свое привычное место в «репинском» зале, рассказала корреспонденту «Вести-Воронеж» заместитель директора музея Ольга Аникина. Ажиотаж вокруг картины Репина возник после происшествия в Третьяковской галерее 25 мая. Воронежец Игорь Подпорин нанёс несколько ударов ограждения по застеклённому полотну Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Стекло разбилось, осколки прорвали холст в трёх местах на фигуре царевича. От падения сильно пострадала и авторская рама. По счастливой случайности не пострадало самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича. Несмотря на это, ущерб, нанесённый картине эксперты оценили в 30 млн рублей. Игорь Подпорин изначально объяснил свой поступок тем, что был пьян. Он рассказал на допросе, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки. Хотя брат вандала Виталий назвал другую причину вандализма. Последнее время Подпорин-младший ухаживает за беспомощными родителями, что спровоцировало психическую усталость. Происшествие пробудило интерес к картине и ее авторски переработанной копии, хранящейся воронежском художественном музее. Однако увидеть картину горожане не смогли — вместе с полотнами Ивана Крамского она экспонировалась в московском музейно-выставочном комплексе «Галерея искусств Зураба Церетели». После завершения выставки картины спецтранспортом доставили в Воронеж и вернули в основную экспозицию музея. Во вторник, 17 июля, работники музея повесили «Сыноубийцу» на привычном месте, в «репинском» зале, рассказала Ольга Аникина. С 18 июля воронежцы смогут увидеть полотно в любой день. Поврежденную в Третьяковке картину «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Илья Репин писал два года и закончил в 1885 году. Ее у художника за 14,5 тыс. рублей купил известный меценат и коллекционер Павел Третьяков. Спустя почти четверть века авторское повторение знаменитой картины «Иван Грозный и сын его Иван» заказал Илье Репину банкир Павел Рябушинский. Работа над полотном завершилась в 1909 году. Это была картина меньшего формата и с чертами модерна, проступившими сквозь традиционный для Репина реализм. Кроме того, художник добавил на полотно еще одного персонажа — женщину на заднем плане, случайно ставшую свидетельницей убийства. Иван Грозный на новой картине был преисполнен раскаяния и горя. В Воронежский художественный музей им. Крамского она попала в 1926 году из московского Исторического музея. Ее передали в рамках распространенной тогда практики «усиления» фондов провинциальных музеев. В фонде воронежского музея помимо «Сыноубийцы» имеется несколько графических работ Ильи Репина. Елена Гончарова