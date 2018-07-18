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В воронежском музее копию картины Репина «Сыноубийца» от вандалов охранять не будут
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В воронежском музее копию картины Репина «Сыноубийца» от вандалов охранять не будут 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Картина уже заняла привычное место в «репинском» зале музея имени Крамского.
В Воронежский музей имени Крамского вернулась картина Ильи Репина «Сыноубийца» — это авторская копия повреждённого в Третьяковской галерее полотна «Иван Грозный и сын его Иван». Она, кстати, также в момент нападения на произведение искусства находилась в Москве, на выставке.
Напомним, в мае воронежец Игорь Подпорин, будучи пьян, нанёс несколько ударов стойкой ограждения по картине, осколки защитного стекла прорвали холст в трёх местах на фигуре царевича, также пострадала авторская рама. Эксперты оценили ущерб в 30 млн рублей, сейчас картину реставрируют. Несмотря на такое происшествие, в Воронеже особых мер по охране картины «Сыноубийца» предпринято не будет, она уже заняла своё привычное место в «репинском» зале. Многие ошибочно считают её эскизом, но это — полноценное произведение, пусть и меньшего формата.
Между созданием двух полотен прошла четверть века, и главное отличие между ними — эмоции Ивана Грозного. На первой картине Репин изобразил на его лице ужас и безумие, на второй — настоящее горе отца, оплакивающего смерть сына. Другие здесь и краски — менее насыщенные, контуры нечёткие. Кроме того, художник добавил ещё одного персонажа, женщину, ставшую случайной свидетельницей убийства. Искусствоведы отмечают, художники всегда возвращаются к вечным темам. — Это та же тема, те же волнения, те же страдания человеческие, потому что тема отцов и детей — она всегда волнует людей. И как мы знаем, разные отношения бывают между детьми и между отцами, тем более, если это связано с властью, если это связано с добром, если это связано со злом, если связано с человеческой натурой, — отметила главный хранитель Воронежского областного художественного музея им. Крамского Елена Пшеницына.
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