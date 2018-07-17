Итальянский художник отпраздновал ЧМ‐2018 с помощью трактора

Огромная надпись на поле в честь чемпионата мира по футболу 2018 года появилась на севере Италии, недалеко от Вероны, в понедельник, 16 июля, сообщает телеканал «360».