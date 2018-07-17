Итальянский художник отпраздновал ЧМ‐2018 с помощью трактора 

Огромная надпись на поле в честь чемпионата мира по футболу 2018 года появилась на севере Италии, недалеко от Вероны, в понедельник, 16 июля, сообщает телеканал «360».
Автором рисунка на поле стал итальянский «художник» Дарио Гамбарин. Для создания изображения он использовал трактор, плуг. Надпись была сделана на поле в честь чемпионат мира FIFA, который проходил в России с 14 июня по 15 июля.
Гамбарин ранее уже делал огромный портрет российского президента Владимира Путина. «Художник» известен тем, что использует поля как портретную среду для изображения различных влиятельных мировых фигур, в числе которых Барак Обама, Папа Фрэнсис, Нельсон Мандела и нынешний президент США Дональд Трамп.