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В галерее «АЯ» расскажут о визите Николая II в Курск
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В галерее «АЯ» расскажут о визите Николая II в Курск 

Собака.ru 52 минуты назад
Фото: Собака.ru
В картинной галерее «АЯ» открылась выставка, посвященная визиту Николая II в Курск. В экспозиции представлены картины, копии архивных фотографий, документы, свидетельствующие о прибывании последнего императора России в губернии. Самым ценным экспонатом галерист Олег Радин считает письмо одного курянина своему сыну Коленьке, в котором он рассказывает о тех событиях.
— Зачитаю несколько фраз: «Из Курска полиция была удалена, и мы видели государя в двух шагах». А теперь другая часть: «Мне царь больше понравился, чем наследник. У государя прекрасные голубые глаза и выражение. С таким доверием на всех смотрит, что невольно вызывает к себе расположение. Курск очарован им». А сейчас самая интересная фраза, более актуальная: «Отец квартирантки подал прошение государю об увеличении пенсии», — прочитал Олег Радин.
Также, чтобы сильнее прочувствовать дух тех времен, в галерее можно прослушать композицию «За Царя, За Русь святую» Надежды Плевицкой. Кстати, именно эту исполнительницу государь император называл курским соловьем.
Выставка продлится до 25 июля.
По материалам РИА «Курск сегодня».
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