В галерее «АЯ» расскажут о визите Николая II в Курск

В картинной галерее «АЯ» открылась выставка, посвященная визиту Николая II в Курск. В экспозиции представлены картины, копии архивных фотографий, документы, свидетельствующие о прибывании последнего императора России в губернии. Самым ценным экспонатом галерист Олег Радин считает письмо одного курянина своему сыну Коленьке, в котором он рассказывает о тех событиях.

— Зачитаю несколько фраз: «Из Курска полиция была удалена, и мы видели государя в двух шагах». А теперь другая часть: «Мне царь больше понравился, чем наследник. У государя прекрасные голубые глаза и выражение. С таким доверием на всех смотрит, что невольно вызывает к себе расположение. Курск очарован им». А сейчас самая интересная фраза, более актуальная: «Отец квартирантки подал прошение государю об увеличении пенсии», — прочитал Олег Радин.

Также, чтобы сильнее прочувствовать дух тех времен, в галерее можно прослушать композицию «За Царя, За Русь святую» Надежды Плевицкой . Кстати, именно эту исполнительницу государь император называл курским соловьем.

Выставка продлится до 25 июля.