«Трансформация»: новый танцевальный номер балета «Сухишвили»

Национальный балет «Сухишвили» в рамках фестиваля грузинского искусства Art Gene показал новый номер «Трансформация». Смотрите на видео Sputnik Грузия выступление артистов известного танцевального ансамбля

Национальный балет Грузии «Сухишвили» в мае этого года сделал сюрприз своим поклонникам, представив премьеру новой постановки под названием «Трансформация». Тогда выступление артистов балета прошло под бурные аплодисменты, а далее последовали нескончаемые обсуждения увиденного. На фестивале Art Gene танцевальный коллектив также представил эту постановку.