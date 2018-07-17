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«Трансформация»: новый танцевальный номер балета «Сухишвили»
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«Трансформация»: новый танцевальный номер балета «Сухишвили» 

Sputnik Грузия 3 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Национальный балет «Сухишвили» в рамках фестиваля грузинского искусства Art Gene показал новый номер «Трансформация». Смотрите на видео Sputnik Грузия выступление артистов известного танцевального ансамбля
Национальный балет Грузии «Сухишвили» в мае этого года сделал сюрприз своим поклонникам, представив премьеру новой постановки под названием «Трансформация». Тогда выступление артистов балета прошло под бурные аплодисменты, а далее последовали нескончаемые обсуждения увиденного. На фестивале Art Gene танцевальный коллектив также представил эту постановку.
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