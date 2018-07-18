Ещё
Музей Победы посвятил новую радиолекцию поэту Евгению Евтушенко
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Музей Победы посвятил новую радиолекцию поэту Евгению Евтушенко 

Москва меняется 28 минут назад
Фото: Москва меняется
Радиолекция о биографии и творчестве поэта Евгения Евтушенко будет транслироваться в Музее Победы 18 июля.
Каждый час с 10:00 до 19:00 посетителей музея ждет интересный рассказ о судьбе поэта. В эфире также прозвучат песни, написанные на стихи Евтушенко. В том числе произведения, посвященные Великой Отечественной войне — «Хотят ли русские войны», «Когда Вы песни на Земле поете…» (из кинофильма «В небе „ночные ведьмы“»), «Неизвестный солдат», «Убийцы ходят по земле» и др.
Радиопередача пройдет в рамках проекта «Песни Победы». Проект рассказывает о композиторах и поэтах, в чьем творчестве нашла отражение тема Великой Отечественной войны. Первая лекция состоялась в Музее Победы 13 апреля и была посвящена Александру Александрову.
Поэт, прозаик, киносценарист и кинорежиссер Евгений Александрович Евтушенко родился 18 июля 1932 года (по паспорту — 1933 года) в Иркутской области. Его произведения переведены более чем на 70 языков и изданы во многих странах мира. Евгений Евтушенко награжден орденами и медалями СССР, почетный член Американской академии искусств, Академии изящных искусств в Малаге и др.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
Сообщение Музей Победы посвятил новую радиолекцию поэту Евгению Евтушенко появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
На московский урбанфорум приедут более 30 иностранных делегаций Свыше 80 бесплатных уроков живописи проведут в рамках акции «Московский пленэр» 21 июля Посещаемость Исторического музея выросла в 1,5 раза в дни проведения ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку
Актеры, которых мы потеряли в 20189
«Ну и губы!»: изменения во внешности Алины Кабаевой разочаровали поклонников19
Проклятье «Мастера и Маргариты»: как снимали сериал15
8 вещей, которые нельзя делать в барах1
Видео
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
Юные актеры, превратившиеся во взрослых звезд
Кино
04:19
Что получается, когда актеры переигрывают
Кино
10:42
Как выглядели бы фильмы без спецэффектов
Кино
02:57
Гундарева не хотела сниматься из-за полноты
Кино
10:06
Советские и российские фильмы на «Оскаре»
Кино
12:31
Фильмы, неслыханно обогатившие создателей
Кино
10:20
Спецэффекты, которые вы не заметили
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение