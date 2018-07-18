Музей Победы посвятил новую радиолекцию поэту Евгению Евтушенко

Радиолекция о биографии и творчестве поэта Евгения Евтушенко будет транслироваться в Музее Победы 18 июля.

Каждый час с 10:00 до 19:00 посетителей музея ждет интересный рассказ о судьбе поэта. В эфире также прозвучат песни, написанные на стихи Евтушенко. В том числе произведения, посвященные Великой Отечественной войне — «Хотят ли русские войны», «Когда Вы песни на Земле поете…» (из кинофильма «В небе „ночные ведьмы“»), «Неизвестный солдат», «Убийцы ходят по земле» и др.

Радиопередача пройдет в рамках проекта «Песни Победы». Проект рассказывает о композиторах и поэтах, в чьем творчестве нашла отражение тема Великой Отечественной войны. Первая лекция состоялась в Музее Победы 13 апреля и была посвящена Александру Александрову

Поэт, прозаик, киносценарист и кинорежиссер Евгений Александрович Евтушенко родился 18 июля 1932 года (по паспорту — 1933 года) в Иркутской области. Его произведения переведены более чем на 70 языков и изданы во многих странах мира. Евгений Евтушенко награжден орденами и медалями СССР, почетный член Американской академии искусств, Академии изящных искусств в Малаге и др.

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