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Волгоградский музей ИЗО выиграл грант в размере пяти миллионов рублей
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Волгоградский музей ИЗО выиграл грант в размере пяти миллионов рублей 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова стал победителем грантового конкурса «Музей 4.0» благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект учреждения «Первая улица Мира» попал в семёрку лучших в номинации «Новые вызовы» и выиграл пять миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, цель проекта — изменить отношения к городской среде. В течение двух лет музей Машкова предлагает совместно с жителями, организациями-партнёрами, управкомпаниями и бизнесменами, заинтересованными в продвижении нового бренда «Улица Мира», создать и апробировать около 20 новых музейных продуктов и форм работы с аудиторией. Главная идея — вовлечение людей в создание культурного пространства вокруг себя. Реализация проекта «Первая улица Мира» стартует в октябре 2018 года, а перед этим участники проектной команды посетят образовательный семинар конкурса в Москве.
Конкурс «Музей 4.0.» — новая инициатива благотворительного фонда Владимира Потанина, нацеленная на повышение открытости российских музеев к внедрению инновационных практик, в том числе из других сфер. Экспертный совет в этом году определил 15 проектов-победителей из 468.
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