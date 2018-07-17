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Фестиваль «Форма» объявил полную программу
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Фестиваль «Форма» объявил полную программу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
«В этом году названия сцен аппелируют к работе художницы Натальи Сейнарт «Манифестация»: музыкальная сцена — «Возможно», электронная — «Наверное» и театральная — «Предположим». Проект выполнен в эстетике классического транспаранта, к которым современные художники в последние годы обращаются особенно охотно и часто», — говорится в сообщении.
На музыкальной сцене выступят Acid Mothers Temple, Донни Бенет, ансамбль «Алаш», российские группы «Вежливый отказ», «Четыре позиции Бруно» и Elektromonteur.
Электронную сцену представят Tolouse Low Trax, Eindkrak и Лорел Хало, а также российские диджеи Odopt, Андрей Антонец и Артемий Анрилов. В театральной программе заявлены коллектив AXE, театр «Организмы», «Театр. На вынос».
Перформансы представят Олег Кулик, Пахом и Константин Звездочетов.
Седьмой фестиваль современного искусства «Форма» пройдет 21 июля на территории Трехгорной мануфактуры.
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