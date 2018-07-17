Нижегородский музей им. А. М. Горькогое и музей истории российской литературы им. В. И. Даля подпишут соглашение о сотрудничестве

Мероприятие состоится 18 июля 17.00. С 18 по 22 июля директора ведущих литературных музеев Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Орла, Красноярска, Саратова, Перми, Крыма и других городов России проведут цикл встреч на базе нижегородского Государственного музея им. А. М. Горького. Выбор места проведения ежегодного заседания семинара обусловлен наличием литературных и литературно-мемориальных музеев, деятельность которых дает серьезный материал для обсуждения тех или иных профессиональных проблем.

В ходе торжественного открытия состоится подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве между Государственным музеем истории российской литературы им. В. И. Даля и МБУК «Государственный музей им. А. М. Горького».

Кроме того, участники сессии смогут осмотреть экспозицию «Так начиналось», посвященную 90-летию со дня открытия Литературного музея им. Максима Горького в Нижнем Новгороде.

На выставке будут представлены дары Максима Горького и семьи Пешковых, художественные работы, часть из которых демонстрируется впервые, уникальные документальные материалы, вещевые реликвии и фотографии с дарственными надписями писателя из фондового собрания музея, а также материалы из частных архивов.