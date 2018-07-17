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Музеи Московского Кремля представят в Лондоне вещи семьи последнего русского императора
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Музеи Московского Кремля представят в Лондоне вещи семьи последнего русского императора 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля примут участие в выставке «Последний царь: кровь и революция», которая в сентябре откроется в лондонском Музее науки, сообщает во вторник пресс-служба музеев.
"Музеи Московского Кремля представят «Военное» пасхальное яйцо фирмы Карла Фаберже 1916 года. «Военное» яйцо, созданное в 1916 году для императрицы Александры Федоровны, выделяется среди всех драгоценных пасхальных подарков. Оно подчеркнуто простое, без драгоценных камней и выполнено из необычного для императорских даров материала — стали. Сюрприз «военного» яйца — акварельная миниатюра, изображающая смотр войск Южного и Западного фронтов, куда император Николай II вместе с наследником отбыл в конце 1915 года", — говорится в сообщении.
Еще одним экспонатом выставки станет записная книжка Николая II с рисунками ювелирных украшений. «Это объемная тетрадь, где находятся 305 акварельных рисунков, принадлежавших Николаю II. На них представлены в основном запонки, булавки, брелоки и др., большую часть из которых Николай II получил в качестве подарков от своих родных и друзей. Тетрадь была начата им в 1889 году и закончена накануне Первой мировой войны», — отметили в пресс-службе.
Выставка будет проходить с 20 сентября 2018 по 24 марта 2019 года и расскажет, какую роль играли медицина и наука в жизни Николая II, его супруги и детей, а также о том, как впоследствии расследовались обстоятельства их гибели.
Последний российский император был расстрелян большевиками вместе с семьей и слугами в ночь на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьевых в Екатеринбурге. В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II, императрицу Александру Федоровну, цесаревича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию к лику святых как принявших мученическую смерть.
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