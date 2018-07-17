В Калининграде устроят конкурс селфи по мотивам картин немецкого художника Ловиса Коринта

Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе областного правительства.

Музей изобразительных искусств, обладающий крупнейшим в России собранием графики Коринта, отметит 160-летие со дня рождения художника несколькими мероприятиями. Они пройдут 19–21 июля в здании музея на Ленинском проспекте, 83.

Программа мероприятий

— 19 июля в 15:00 — круглый стол к 160-летию Ловиса Коринта. Место проведения: Ленинский проспект, 83.

— 20 июля с 10:00 до 12:00 — художественный пленэр для детей «Пастельный пейзаж» (8+). Место проведения: Ленинский проспект, 83.

— 21 июля с 10:00 до 19:00 — «Диалог с Коринтом». Презентация блока экспозиции, посвящённого художнику. Бесплатное посещение выставки «Легенды каменных львов. История здания биржи XIX в.». Место проведения: Ленинский проспект, 83.

— 21 июля с 16:00 до 17:00 — мастер-класс для детей «Конюшни Луиса» (8+). Создание силуэтной открытки. Место проведения: Московский проспект, 60–62.

— С 19 по 29 июля — музейная акция Love is Lovis. Конкурс на лучшее двойное селфи семейных пар по мотивам автопортретов художника с женой. Лучшие фото будут отмечены призами и подарками.