Ещё
В Калининграде устроят конкурс селфи по мотивам картин немецкого художника Ловиса Коринта
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Калининграде устроят конкурс селфи по мотивам картин немецкого художника Ловиса Коринта 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе областного правительства.
Музей изобразительных искусств, обладающий крупнейшим в России собранием графики Коринта, отметит 160-летие со дня рождения художника несколькими мероприятиями. Они пройдут 19–21 июля в здании музея на Ленинском проспекте, 83.
Программа мероприятий
— 19 июля в 15:00 — круглый стол к 160-летию Ловиса Коринта. Место проведения: Ленинский проспект, 83.
— 20 июля с 10:00 до 12:00 — художественный пленэр для детей «Пастельный пейзаж» (8+). Место проведения: Ленинский проспект, 83.
— 21 июля с 10:00 до 19:00 — «Диалог с Коринтом». Презентация блока экспозиции, посвящённого художнику. Бесплатное посещение выставки «Легенды каменных львов. История здания биржи XIX в.». Место проведения: Ленинский проспект, 83.
— 21 июля с 16:00 до 17:00 — мастер-класс для детей «Конюшни Луиса» (8+). Создание силуэтной открытки. Место проведения: Московский проспект, 60–62.
— С 19 по 29 июля — музейная акция Love is Lovis. Конкурс на лучшее двойное селфи семейных пар по мотивам автопортретов художника с женой. Лучшие фото будут отмечены призами и подарками.
Клопс.Ru: последние новости
Около двух тысяч экспонатов и шлем виртуальной реальности: в БФУ им. Канта открылся Музей советского детства В Советске продолжит работу музей, в защиту которого горожане собрали более 900 подписей Два калининградских музея получат гранты фонда Потанина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развлечения туристов, за которые стыдно31
Актеры, которых мы потеряли в 20189
Проклятье «Мастера и Маргариты»: как снимали сериал10
Фильмы, неслыханно обогатившие создателей
8 вещей, которые нельзя делать в барах
Видео
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
10:06
Советские и российские фильмы на «Оскаре»
Кино
12:31
Фильмы, неслыханно обогатившие создателей
Кино
10:20
Спецэффекты, которые вы не заметили
Кино
04:55
Как актеры готовятся к ролям
Кино
02:59
Софико Чиаурели взяли в кино после череды застолий
Кино
07:54
Актеры, которым пригодилась цифровая графика
Кино
10:30
Актеры, которые никак не получат «Оскар»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение