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Набор в мастерскую Вячеслава Спесивцева стартовал в Институте театрального искусства вблизи Бутырского района
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Набор в мастерскую Вячеслава Спесивцева стартовал в Институте театрального искусства вблизи Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, набор ведется по специальности «Актер драмы и кино. Режиссура драмы».
Вячеслав Спесивцев — заслуженный деятель искусств РФ, народный артист РФ, организатор и художественный руководитель Театра-студии «На Красной Пресне», художественный руководитель Театра-студии киноактера, член правления киностудии «Мосфильм». Набор производится на заочную форму обучения, — пояснили в пресс-службе.
Напомним, Институт театрального искусства находится по адресу: ул. Ботаническая, д. 21. Подробности по телефону: 8 (495) 955-70-95. (ис)
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