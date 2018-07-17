Набор в мастерскую Вячеслава Спесивцева стартовал в Институте театрального искусства вблизи Бутырского района

Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, набор ведется по специальности «Актер драмы и кино. Режиссура драмы».

Вячеслав Спесивцев — заслуженный деятель искусств РФ, народный артист РФ, организатор и художественный руководитель Театра-студии «На Красной Пресне», художественный руководитель Театра-студии киноактера, член правления киностудии «Мосфильм». Набор производится на заочную форму обучения, — пояснили в пресс-службе.

Напомним, Институт театрального искусства находится по адресу: ул. Ботаническая, д. 21. Подробности по телефону: 8 (495) 955-70-95. (ис)