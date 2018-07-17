В библиотеке №150 откроется литературная выставка, посвященная Владимиру Дурову 

Об этом нашей редакции рассказали в пресс-службе управы района.
Литературную экспозицию посвятят 155-летию со дня рождения артиста цирка и автора книг для детей «Мои звери» Владимира Дурова. Традиционно гостей библиотеки познакомят с фактами из биографии и творчества знаменитого дрессировщика.
Владимир Дуров — русский и советский артист цирка, знаменитый благодаря трудам, посвященным психологии животных и их дрессировке. Наиболее известные исследования: «Научная дрессировка промыслово-охотничьих собак», «Мои звери», «Звери дедушки Дурова».