Документы инженера-конструктора Бориса Клюева пополнили Архивный фонд Москвы

Архивный фонд столицы пополнили документы об общественно-политической, экономической и религиозной жизни России; материалы об отечественных и зарубежных искусствоведах, художниках, скульпторах и литературоведах, собранные Борисом Григорьевичем.