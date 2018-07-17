Документы инженера-конструктора Бориса Клюева пополнили Архивный фонд Москвы 

Борис Григорьевич работал на Московском вертолетном заводе имени М. Л. Миля, где участвовал в проектировании вертолетов Ми. Помимо конструирования, Клюев интересовался историей, музыкой и театральным искусством; состоял в клубах экслибрисистов и книголюбов; занимал должность секретаря во Всероссийской ассоциации библиофилов.
Архивный фонд столицы пополнили документы об общественно-политической, экономической и религиозной жизни России; материалы об отечественных и зарубежных искусствоведах, художниках, скульпторах и литературоведах, собранные Борисом Григорьевичем.