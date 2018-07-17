ЦК «Сцена» приглашает стать участниками акции «Московский пленэр. Город будущего»

21 июля коньковцы могут стать участниками акции «Московский пленэр. Город будущего» с ЦК «Сцена». Участники нарисуют свой «Город будущего».

Уникальная возможность попробовать себя в качестве художника, открыть в себе новый талант, освоить новую технику и просто отлично провести время в компании с единомышленниками появится у всех желающих. Проведет пленэр Юлия Прошутинская, член профессионального союза художников России, дипломант множества конкурсов, участник выставок по всей России.

Начало в 12.00. Все материалы участникам будут предоставляться. Участие бесплатное. Адрес: улица Академика Арцимовича д.16, на территории Яблоневого сада, неподалёку от Троицкого пруда.