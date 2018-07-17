Ещё
ЦК «Сцена» приглашает стать участниками акции «Московский пленэр. Город будущего»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

ЦК «Сцена» приглашает стать участниками акции «Московский пленэр. Город будущего» 

Управа района Коньково 1 час назад
Фото: Управа района Коньково
21 июля коньковцы могут стать участниками акции «Московский пленэр. Город будущего» с ЦК «Сцена». Участники нарисуют свой «Город будущего».
Уникальная возможность попробовать себя в качестве художника, открыть в себе новый талант, освоить новую технику и просто отлично провести время в компании с единомышленниками появится у всех желающих. Проведет пленэр Юлия Прошутинская, член профессионального союза художников России, дипломант множества конкурсов, участник выставок по всей России.
Начало в 12.00. Все материалы участникам будут предоставляться. Участие бесплатное. Адрес: улица Академика Арцимовича д.16, на территории Яблоневого сада, неподалёку от Троицкого пруда.
Управа района Коньково: последние новости
18 июля за вход в музей-галерею Евгения Евтушенко не придется платить Коньковцы приглашаются на концерт классической музыки Проконсультироваться со специалистами ДКЦ №1 можно в шатрах здоровья в Воронцовском парке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20189
Развлечения туристов, за которые стыдно39
Проклятье «Мастера и Маргариты»: как снимали сериал10
Фильмы, неслыханно обогатившие создателей
8 вещей, которые нельзя делать в барах
Видео
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
10:06
Советские и российские фильмы на «Оскаре»
Кино
12:31
Фильмы, неслыханно обогатившие создателей
Кино
10:20
Спецэффекты, которые вы не заметили
Кино
04:55
Как актеры готовятся к ролям
Кино
02:59
Софико Чиаурели взяли в кино после череды застолий
Кино
07:54
Актеры, которым пригодилась цифровая графика
Кино
10:30
Актеры, которые никак не получат «Оскар»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение