Варвара Озерина: «Стараемся передать творческие принципы Машкова своим посетителям»

О наследии самого Машкова и современных волгоградских художниках, о проектах, которые реализует музей, о необходимости развиваться и расширяться, а также о многом другом мы побеседовали с директором учреждения, искусствоведом Варварой Озериной.

Во время Чемпионата Мира в стенах выставочного зала музея Машкова прошла творческая акция «Футбольная ночь», приуроченная, само собой, к ЧМ-2018. О ней портал Ревизор.ru уже рассказывал. Проявляли интерес к акции футбольные болельщики?

Иностранцы приходили. Мы специально адаптировали музей для них: тексты, этикетаж произведений теперь на английском и немецком языках. Сделали всё, чтобы таким посетителям было здесь удобно и комфортно. Фото: novostivolgograda.ru Это были по большей части случайные гости, или же есть те, кому известно о Машкове, и они понимают, что у вас можно увидеть?

Нам самим любопытно, зачем человек здесь. Мы наблюдаем за посетителями. Бывает по-разному: кто-то зайдет и вскоре выйдет, а есть те, кто внимательно изучает коллекцию и возвращается по несколько раз. Все наши экспозиции в двух помещениях музея сейчас сформированы как раз с учётом интереса иностранных посетителей. Что зарубежный гость хочет посмотреть в России? Во-первых — то, что связано с нашей страной. Поэтому мы представляем отечественное искусство от XVIII до XXI века. В том числе — работы местных авторов.

Акция «Футбольная ночь» сама по себе получилась яркой и занимательной, но главным, кажется, было всё же открытие в этот вечер выставки «Актуальная Россия: игра в классиков». Выставка федеральная, до Волгограда успела побывать всего в нескольких городах. Событие для нашего города масштабное. Как удалось её заполучить?

— Это наша работа. Договаривались, вышли на Ивана Демидова , председателя президиума Фонда развития современного искусства. Они хотели ехать в Калининград, но планы изменились по нашему настоянию. Фото: novostivolgograda.ru Чем удалось заинтересовать?

— Организаторов акции «Актуальная Россия» заинтересовало проведение в музее «Футбольной ночи». Кроме того, мы гарантировали выполнение всех условий договора, а он был не такой уж и простой. Выставка была предоставлена нам абсолютно бесплатно, и перечислять какие-то проценты за входные билеты Фонду развития современного искусства нам не придется. Все средства останутся в Волгограде и пойдут на развитие музея.

Выставка современного российского искусства проходит в музее имени Ильи Машкова, который для своего времени был таким же новатором, как и многие из тех, чьи работы представлены в экспозиции. Параллели прослеживаются довольно чётко.

— Не только Машков. Возьмите художников-передвижников, наш отечественный критический реализм. То же самое, разве что другими выразительными средствами. В живописи отражались те или иные актуальные проблемы, современные той России. Фото: arthive.com То есть выбор экспозиции всё-таки не случаен. Вообще, для вас сегодня имя Машкова — просто имя, или же идеи Ильи Ивановича по-прежнему являются некой красной нитью, проходящей сквозь существование музея?

— Конечно, мы всячески популяризируем и коллекционируем работы этого выдающегося художника, одного из основоположников русского модернизма. Априори всё его творчество для нас является этой красной нитью. В той же Мастерской Машкова, которая была открыта несколько лет назад, проводим различные творческие лаборатории в стиле 20-30 годов прошлого века, пытаемся фантазировать и на тему принадлежащему ему Дому социальной культуры и быта, и на тему мастерской художника, где он проводил много времени со своими учениками. Пытаемся воссоздать ту атмосферу. Так что не только картины Машкова собираем, но и стараемся передать его творческие принципы своим посетителям.

В какой мере Мастерской Машкова удается оказывать влияние на художественный мир Волгограда? Насколько местные художники, в том числе молодые, идут в этой струе?

— Творчество Ильи Ивановича — это очень мощный культурный ресурс или, говоря современным языком, бренд. Не так много всемирно известных людей, чьи деяния неразрывно связаны с этой землёй. И всё, что мы делаем, некая попытка достичь его уровня. Этот ресурс пока до конца не осознан местными жителями. Поэтому всё, что задумывает наш музей, в первую очередь нацелено на местную аудиторию. Именно этим людям надо доказать, что Машков — наше всё, положительный пример. Он просто из ничего создал себя. Человек из далекой, полуголодной станицы, наш земляк стал мировой знаменитостью. Глеб Косоруков. Из проекта «100 стахановцев», 2013. Фото: Сергей Макаров

Но современным искусством и коллекцией произведений Ильи Машкова собрание музея, единственного художественного музея Волгоградской области, не ограничивается. Сейчас у вас две площадки и, понятное дело, их не хватает, чтобы представить всё, что есть. В том числе работы русских классиков. Их ведь тоже немало.

— У нас такая мини-Третьяковка. Когда формировался Сталинградский музей изобразительных искусств, а дело было в 1960 году, то делалось это на волне сострадания, восхищения подвигом защитников и тех, кто заново отстроил город. По приказу Министерства культуры крупнейшие собрания нашей страны — Эрмитаж , Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Музей истории религии, дирекция художественных фондов и так далее — стали передавать сюда какие-то свои произведения. Хочешь, не хочешь, а поделиться надо.

И за несколько лет сложилась наша изначальная коллекция — около двух тысяч работ. Шишкин, Айвазовский, Репин, Саврасов, Брюллов, Андропов, Алексеев, Коровин, Кончаловский, Фальк. Всё это у нас в музее есть. Всего по чуть-чуть, и мы можем на примере этих произведений очень глубоко рассказать о развитии не только российского, но и западноевропейского искусства. А в эти дни мы празднуем юбилей — 55 лет назад, 22 июня 1963 года, музей был открыт для посетителей. Выставка «Актуальная Россия». Работы Егора Плотникова. Фото: Сергей Макаров

Тематические выставки вещь хорошая, но всю коллекцию вы представить не можете.

— У нас есть небольшая постоянная экспозиция классики в помещении на проспекте Ленина, 21. В основном она рассказывает о русском искусстве. И, конечно, Машков. Понятно, что нам не хватает выставочных площадей. Очень не хватает площадей под хранение. Хотя выставочный зал на улице Чуйкова 37, который открылся благодаря нашему губернатору, сейчас работает очень активно.

Сейчас глава региона поставил вопрос о выделении нам отдельно стоящего здания, которое отвечало бы всем нормам хранения и экспонирования предметов государственного музейного фонда Российской Федерации. По музейным нормам на одно произведение живописи, для его хранения, должен приходиться один квадратный метр площади. А у нас в коллекции около десяти тысяч работ. Плюс экспозиция, естественно. Выставка «Актуальная Россия». Фото: Сергей Макаров

Музей Машкова — это ведь не только выставки. У вас регулярно проходят различные мастер-классы, успешно работает на вашей базе мастерская народного творчества «Крупеничка». Это какая-то попытка сделать музей центром семейного притяжения?

— Мы работаем на разную аудиторию, не только семейную. Для пенсионеров есть своя программа, для детей, для людей с ограниченными возможностями. Стараемся привлечь всех, кого возможно.

Кто-то, кто приходит на эти мастер-классы, потом становится вашим постоянным посетителем?

— Очень многие. В последнее воскресенье месяца у нас уже традиционно музейный детский день, который каждый раз раскрывает ту или иную тему. Приходят семьями. Это наши постоянные друзья, мы потом их часто видим и на других своих событиях.

Работа над пополнением коллекции продолжается и сейчас? Недавно вы представляли работу ученицы Ильи Машкова, найденную когда-то искусствоведом музея. Ещё что-то в таком духе удается отыскивать? Может быть, есть вещи, которые очень хотелось бы заполучить.

— Пополнение фондов — очень больной вопрос. Если раньше, в советское и даже постсоветское время, была в бюджете статья о закупках подобных вещей, то сейчас её нет. Так что заполучить новое удаётся только за счёт даров — либо современных художников, либо родственников знаменитых живописцев прошлого. Выставка «Актуальная Россия». Максим Ксута . Из серии «День за днём». Фото: Сергей Макаров

Тем не менее за 2017 год наши фонды пополнились на рекордную сумму — свыше пятисот единиц хранения. В том числе это были дары зарубежных авторов. Пару лет назад случилась такая интересная история: один из современных канадских художников — он не только художник, но ещё режиссер, актер и сценарист — Микаэль Клоз по переписке настолько проникся историей нашего музея, нашего города, его героическим прошлым, что прислал почтой более двухсот своих произведений. Мы организовали выставку, а потом он оставил свои работы нам навсегда. Мы продолжаем с ним дружить.

Кроме того, испанская баронесса передала нам несколько десятков своих картин. 350 произведений подарила вдова Павла Шардакова, одного из известнейших, старейших художников Волгограда. Это бы человек из тех, кто после Сталинградской битвы приезжал сюда восстанавливать город, кто трудился нам приданием ему героического облика. Выставка «Актуальная Россия». Фото: Сергей Макаров

— Создатели неповторимого облика Сталинграда сделали очень много. Но сколько из созданного тогда сохранилось до наших дней?

К примеру, мозаичное панно на главных проходных Тракторного завода. Мозаику работы наших художников можно увидеть и на Волжской ГЭС, а также в фойе волгоградской академии физкультуры. Роспись железнодорожного вокзала. А вот оформления различных кафе практически не дожили до наших дней. Но в целом многое осталось. Сейчас, к сожалению, социальный заказ как таковой практически отсутствует. Раньше художники на этом хорошо зарабатывали и были немножко не в таком финансовом состоянии, как сейчас.

Насколько подобных украшений, а они ведь не всегда были исключительно на социалистическую тематику, не хватает нынешнему Волгограду? Многие считают, что город у нас достаточно серый.

— А Волгограду этого всегда не хватало. Исторически так сложилось, что по-настоящему глубокие художественные традиции здесь отсутствовали. Не было больших частных коллекционеров, музеев, крупных художественных училищ. Даже скульптур в городе не стояло.

В облике города у нас доминирует память историческая, память о Сталинградской битве. Наш город — это город-памятник. Естественно, Параллельно с этим надо развивать культурное направление, что мы и пытаемся делать. Фото: zt116.ru — Ну а в каком направлении можно двигаться параллельно?

Увеличивать коллекцию, расширяться музею. Строить для него новое здание. Больше проводить различных конкурсов. Давать социальный заказ художникам. Пытаться заинтересовать тем, что участие в какой-либо выставке даст авторам возможность пополнить своими работами фонды музея. То есть полное взаимодействие всех заинтересованных лиц. У нас сейчас есть всего две структуры — официальное отделение Союза художников России и творческий союз. Может быть, надо создавать дополнительные. В Питере, к примеру, творческих союзов множество и все действуют параллельно. А у нас пока так.

Художников в Волгограде на несколько творческих союзов хватит?

— Да, у нас их много. Многие, между прочим, принципиально не хотят вступать в официальное профессиональное объединение. У многих возникает желание создать эти союзы. В принципе, ничего сложного в этом нет — идешь и регистрируешься. Единственное, что им хочется иметь такие же привилегии, как и членам Союза художников — персональные выставки у нас в музее на безвозмездной основе, к примеру.

Мы совсем недавно перешли на коммерческие рельсы. Если раньше с нашего музея ничего не требовали, окупаемости какой-то, то сегодня это всё присутствует. Чтобы выжить, мы пытаемся зарабатывать. В том числе и на тех наших экспонентах, которые далеки от профессиональных союзов — если они достигли того уровня, который музей согласен показывать. Выставка «Актуальная Россия». Анна Зимина. Из серии «Автономы». Фото: Сергей Макаров

Вообще, одного художественного музея для Волгограда достаточно?

— Нет, конечно. Должен быть музей современного искусства, должны быть галереи. Хотя бы галереи. С ними у нас своя история — открывалось несколько, но одна за другой закрылись. Причины просты — галерея не хранит произведения искусства, она их продаёт. А покупательский интерес здесь низкий.

Музей Машкова показывает своё собрание не только в Волгограде. Иногда случается и устраивать каким-то работам «гастроли».

Конечно. У нас настолько богатая коллекция произведений Машкова и художников его круга — объединения «Бубновый валет», что оно всегда очень интересовало крупнейшие музей страны. И мы с ними постоянно сотрудничаем. Сейчас у нас Петров-Водкин находится в Третьяковской галерее, Ларионов в Русском музее. Так что наши картины — большие путешественники. Не только по России, но и за рубежом.

Сейчас у нас в Париж просят произведение Машкова «Привет XVII съезду ВКП (б)». В Китае были картины из коллекции, в других странах. Это всё, конечно, очень дорого, хотя расходы на себя берет принимающая сторона. Мы пока позволить себе такое не всякий раз можем. Страховка, перевозка специализированным транспортом… Привет XVII съезду ВКП (б). И. И. Машков. Фото: en.ppt-online.org И всё же мы рассчитываем в следующем году на выставку из Русского музея. Месяц назад у нас открылся виртуальный филиал этого собрания, где было представлено более шестисот разных медиапродуктов. Это первый этап для открытия в Волгограде культурно-выставочного центра Русского музея, куда привезут уже реальные произведения. Но тут, опять же, нужно отдельно стоящее здание.

Виртуальные продукты могут пробудить у людей желание познакомиться с искусством поближе?

— Сейчас любые мультимедийные вещи популярны среди молодежи. Когда можно не только посмотреть, но и поиграть, собрать виртуальные головоломки. Всё, что связано с каким-то действием. Понятно, что с помощью этого нельзя дать полного представления, но привлечь интерес к изобразительному искусству вполне возможно.

А ещё у вас была выставка «Театр навсегда», где произведения из коллекции музея дополнили костюмами и прочими редкостями из театральных запасников.

— Над костюмами кто работает? Художник. Поэтому они сами по себе произведения искусства. Отдельного музея в Волгограде под это нет, но идея витает в воздухе, её уже подхватили.

Но всё опять упирается в нехватку помещений…

Я предлагала нашему учредителю, региональному комитету культуры, продолжить в пойме Царицы музейное пространство. Там уже есть интерактивный парк «Россия. Моя история» — почему бы рядом не построить такое же современное помещение для нашего музея? Ответа пока нет. Есть несколько зданий в центре города, которые не надо заново строить, но там свои вопросы. Выставка «Актуальная Россия». Вадим Кириллов . «Преодоление». Фото: Сергей Макаров

Есть ещё бывшие магазины «Минск», «Малятко» и прочие, строившиеся республиками бывшего СССР совместно с местными заводами в качестве подарка городу к 40-летию победы в Сталинградской битве. Сейчас от их уникального изначального облика уже ничего не осталось, но всё же. Если вернуть эти помещения — что-то из них подойдёт, скажем, вашему музею?

— Музей в жилом доме — нарушение всех требований и инструкций. Наша коллекция не принадлежит городу или области — это часть государственного музейного фонда России. Сталинградский музей изобразительных искусств получил своё помещение временно. Это были трудные послевоенные годы. Как поместили его в бывший овощной магазин, так он и находится там до сих пор.

Если отвлечься от музейной тематики и брать более глобально — чего не хватает Волгограду? В выходной заглянешь на улицу Мира, к примеру, а там пустота, хотя в других городах центр в такие дни заполнен гуляющими. Заведения культуры тоже в таком случае не остаются без внимания.

— Улица Мира — это такой оазис… Она отличается от всей остальной помпезности, от сталинского ампира центра. Первая восстановленная улица города — единственная, созданная для нормальной, размеренной жизни. А чего не хватает? Если брать в общем, то культурный уровень Волгограда находится где-то во вчерашнем дне, а может и не было этого вчерашнего дня. Сложно сказать. Если у нас стоят скульптуры, то они посвящены в основном героям войны, что тоже накладывает свой отпечаток. Улица Мира. Волгоград. Фото: rasfokus.ru Наверное, должны быть зоны, где человеку комфортно находиться рядом со своей семьей. — При этом места для отдыха востребованы. Тот же интерактивный «музей», его много критиковали, вполне справедливо, на мой взгляд, но рядом с ним появилось место, куда можно прийти с детьми. И оно пользуется популярностью.

Любое подобное пространство начинает обрастать. Теми же художниками. На пешеходной Аллее Героев они стоят, продают свои работы. Это не музейное искусство, но хоть какой-то интерес к себе привлекают. А набережная и Аллея Героев — одни из немногих мест, где у нас можно спокойно провести время в выходной, просто посидеть в тени.

Можно сказать, что не все понимают зачем нужен Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова, как, впрочем, и любое искусство. Как можно убедить их всё-таки попробовать приобщиться?

— Как раз художественный музей воспитывает вкус. Если взять наше телевидение — очень много всякой безвкусной ерунды. Но, к сожалению, на это клюёт молодёжь. А ведь именно изобразительное искусство формирует отношение — даже не к одежде или красивым вещам, но и к порядку в жизни. Определённую точку зрения на всё, эстетику своеобразную. Не зря в советские времена агитация шла через изобразительное искусство. Это усваивается человеком очень хорошо, очень легко. И положительно действует.