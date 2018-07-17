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Редкие снимки Курской битвы впервые представят на выставке в поезде «Белогорье»
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Редкие снимки Курской битвы впервые представят на выставке в поезде «Белогорье» 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Уникальные фотографии, снятые во время Курской битвы в 1943 году, представят во вторник пассажирам фирменного поезда «Белогорье». Выставка организована одновременно в двух поездах, курсирующих по маршруту Москва — Белгород, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).
"Фотовыставка редких снимков организована в двух поездах сообщением Москва — Белгород. Простые граждане, пассажиры, встречающие и провожающие смогут с ней познакомиться", — сказали в пресс-службе РВИО, отметив, что выставка фотографий будет курсировать вместе с поездами до 23 августа.
Экспозиция, организованная Российским военно-историческим обществом совместно с АО «Федеральная пассажирская компания», посвящена героям Курской битвы. Экспозиция включает разделы с информацией о ходе сражений, биографией героев и описанием их подвигов.
"Также там есть фотографии из коллекции «Великое испытание. Великая победа» — уникальные кадры наших фронтовых корреспондентов, которые ранее не публиковались и нигде не были отражены, которые сделаны непосредственно на полях сражений Курской битвы летом 1943 года", — добавил начальник отдела музейно-выставочной деятельности РВИО Антон Глинкин.
Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений всей Второй Мировой войны. На Курской дуге советские войска разгромили 30 немецких дивизий, в том числе семь танковых. Дата разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России. Белгород, Курск и Орел стали первыми городами России, которым было присвоено звание «Город воинской славы».
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