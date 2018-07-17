«Разница во времени»: в Академгородке открылась выставка сибирско-французского художника

Выставка художника Олега Шелудякова, родившегося и начавшего свой творческий путь в Новосибирске, а в настоящее время живущего во Франции, открылась вечером 17 июля в Доме Учёных СО РАН

«Время принято сравнивать с рекой, с потоком, говорить о том, что оно летит, течёт, идёт или ползёт, то есть — движется! Между тем, мне всегда казалось, что время само по себе не просто неподвижно, оно вообще не подвержено каким-либо изменениям, подобно сцене, на которой меняются спектакли и декорации, но сама сцена всегда остаётся одной и той же», — говорит сам художник о названии своей выставки.

Представлены работы разных лет, на них можно видеть, «как трансформируются со временем образы, как менялся мой стиль, то есть ощутить самым буквальным образом разницу во времени», — рассказывает об экспозиции Олег Шелудяков.

«Приходите смотреть на французских котиков, русских девушек и римские башенки», — написала на своей странице «Вконтакте» побывавшая на открытии выставки художница Марианна Сабашкина.

Недавно НГС писал о выставке новосибирских фотографов в Первомайском сквере.