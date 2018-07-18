Невидимые виртуальные руки дотянулись до приморского искусства

Современные технологии, Интернет меняют рынки один за другим. Пали сферы СМИ, финансов, торговля, наконец эти невидимые виртуальные руки дотянулись и до искусств. Одним из видов современного искусства является так называемый медиаарт, который завоевывает все больше почитателей как в художественной, так и в бизнес-среде, то есть наращивает свою долю на рынке.

Что это за явление?

Произведения медиаарта создаются и представляются с помощью современных информационно-коммуникационных (или медиа) технологий (видео, компьютерные и мультимедийные, Интернет). Это видео-арт, саунд-арт, медиаинсталляция, медиаперформанс и др. Создание и экспонирование проектов медиаарта бывает довольно затратно. Особенно для заказчика. Но художники видят в нем массу возможностей для реализации неких творческих идей.

Илья Бурдин, медиахудожник, креативный директор проекта «Дисциплина»: «Тот, кто был в Гонконге, наверняка заметил 118-этажное, самое высокое в этом городе, здание Международного коммерческого центра, на фасаде которого вечером появляются различные изображения. Там на крыше установлены мощные интеллектуально управляемые лазерные установки. Небоскреб оснащен монохромным медиафасадом, представляющим собой прозрачные трубки со светодиодами. Выглядит все это чрезвычайно эффектно. Возьмем пример поближе. Вспомните лазерное шоу фестиваля „Крылья Востока“: проекции на плавучем доке, трехмерные проекции на воде, „играющие“ световые лучи с Золотого моста. Это смело можно назвать сложным медиаартпроектом».

С развитием технологий современные творцы начинают творить по-новому.

Алиса Багдонайте, главный куратор Центра современного искусства «Заря»: «Выбор медиа, к которым прибегает художник, специфичен в каждом отдельном случае. То, с помощью каких технических средств художник выражает свой замысел, может зависеть от специфики высказывания, от того, какие цели преследует художник, нужно ли ему то или иное медиа для того, чтобы осуществить задуманное. Есть жанры и события в искусстве, реализация которых становится возможной только с того момента, когда у нас появилась возможность работать с новыми видами носителей. В отличие от холстов и скульптур, мы можем переслать медиафайл через Интернет, не прибегая к услугам людей, которые делают коробки, страхуют экспонаты, которые потом путешествуют, преодолевая границы разными видами транспорта, проходят таможню.

Высокотехнологичное искусство нередко требует не только невероятно дорогого и редкого оборудования, но еще и высокой квалификации специалистов, которые с ним работают.

Покупателями медиаискусства могут быть отдельные коллекционеры или институции, такие как музеи или архивы. Коллекции могут быть как частными, так и государственными, как приватными, так и публичными».

Андрей Василенко , критик, сотрудник Приморского государственного объединенного музея имени В. К. Арсеньева: «Для выставки используются свои специальные экспозиционные копии. То есть если картину можно вынести из музея, то здесь этот файл, который мы получали по Интернету, нельзя будет продать, потому что он незаверенный, он не сопровождается рядом юридических документов. В качестве объекта купли-продажи на художественном рынке большинство такого рода работ продаются по такому же принципу, что и фотографии. То есть существует ограниченное количество копий, три-пять, которые заверены автором».

Из романа Виктора Пелевина «IPhuck 10»: « — Ты знаешь что-нибудь про искусство? Особенно современное?

Вот смотри. Конец прошлого века. Советский Союз при последнем издыхании. Молодой и модный питерский художник в компании друзей, обкурившись травы, подходит к помойке, вынимает из нее какую-то блестящую железяку — то ли велосипедный руль, то ли коленчатый вал, поднимает ее над головой и заявляет: «Чуваки, на спор: завтра я продам вот эту х… фирме за десять тысяч долларов». Тогда ходили доллары. И продает. Вопрос заключается вот в чем: кто и когда дал санкцию считать эту х… объектом искусства, стоящим десять тысяч?

— Художник? Нет. Вряд ли. Тогда все художниками работали бы. Наверно… тот, кто купил?

— Вот именно! Тот, кто купил. Потому что без него мы увидим вокруг этого художника только толпу голодных кураторов вроде меня. Одни будут орать, что это не искусство, а просто железка с помойки. Другие — что это искусство именно по той причине, что это просто железка с помойки. Еще будут вопить, что художник извращенец и ему платят другие богатые извращенцы. Непременно скажут, что ЦРУ во время так называемой перестройки инвестировало в нонконформистские антисоветские тренды, чтобы поднять их социальный ранг среди молодежи — а конечной целью был развал СССР, поэтому разным придуркам платили по десять штук за железку с помойки… В общем, скажут много чего, будь уверен. В каждом из этих утверждений, возможно, будет доля правды. Но до акта продажи все это было просто трепом. А после него — стало рефлексией по поводу совершившегося факта культуры. Грязный секрет современного искусства в том, что окончательное право на жизнь ему дает — или не дает — das Kapital. И только он один. Но перед этим художнику должны дать формальную санкцию те, кто выступает посредником между искусством и капиталом. Люди вроде меня. Арт-элита, решающая, считать железку с помойки искусством или нет».

Космические цены

Илья Бурдин: «В центрах искусств и в галереях представлены работы, в которых заложена идея, смысл или история, отражающая работу художника в мультимедийной форме. В целом подход к созданию медиаарта для галерей и медиаарта для бизнеса схож: в основе всегда лежит идея. Главное отличие — в адаптированном коммерческом содержании. Медиаарт можно назвать инструментом маркетинга. Сейчас это самый прогрессивный способ презентовать свой продукт или бренд.

Есть масса способов взаимодействия с аудиторией, к примеру, интерактивные среды или иммерсивные инсталляции, где человек играет главную роль, когда от его поведения или действий зависит происходящее вокруг. Это подвижные кинетические инсталляции, которые завораживают зрителя, проекционные шоу, оказывающие тот самый wow-эффект. Использование подобных инструментов привлекает гораздо больше внимания и увеличивает лояльность аудитории к бренду или событию. Крутая инсталляция, попав в интернет-ротацию или социальные сети, способна сгенерировать колоссальный охват.

Создание объектов медиаарта достаточно затратно, не каждая компания может себе это позволить. Технологии очень дорогие в использовании. Часто амбиции заказчика заканчиваются на стадии просчетов. Цены на мультимедийные проекты колеблются от довольно „земных“ сумм порядка 200?000 рублей и смело устремляются в космос. Крупные проекты мирового уровня могут стоить сотни миллионов долларов.

В Приморском крае медиаарт для бизнеса пока слабо представлен. Хороших специалистов можно посчитать по пальцам. Рынок совсем новый. В первую очередь, он малопонятен для аудитории. Все привыкли работать по старинке, в лучшем случае ставят LED-экран».

КОММЕНТАРИИ

Сергей Дробноход, член Союза художников: «В основном медиаарт имеет форму художественного развлечения молодого поколения. Не могу сказать, что это большое искусство, но оно ему служит каким-то таким опосредованным способом. То есть это какие-то движения, поиски. Собственно, поиском оно и останется, как студенческие киноэтюды…

В основном медиаарт претендует на яркую выразительность, на жанровую самостоятельность. В малых дозах, конечно, все это есть. Но к большому искусству я это не отношу. Это мое личное мнение. Оно, может быть, интересно сиюминутно посмотреть, развлечься, но тратить время на эти мультимедийные упражнения я не готов. Это „околоискусство“, молодежная тусовка, игра в современных художников. И хотя здесь налицо какие-то определенные способы самовыражения, я бы сравнил это с маскарадной маской на лице искусства. Может, это имеет свой смысл, потому что молодые люди на этом учатся».

Ильяс Зинатулин, член Союза художников: «Искусство не стоит на месте. Оно развивается, появляются новые жанры и формы. От этого никуда не деться. Я сам занимаюсь медиаартом в том числе. Сейчас даже искусство фотографии уже считает медиаартом. Можно сказать, что любой, кто ходит по городу с зеркальной фотокамерой, уже занимается медиаартом! Искусство становится индустрией с многомиллиардным оборотом. Сейчас современному кураторскому искусству не нужны ни гении, ни творцы, ему нужны хорошие стабильные работники».