В Хабаровск из Новгорода едут «Средневековые гастроли»

Хабаровский Гродековcкий музей и Новгородский государственный объединенный музей-заповедник готовы представить жителям края проект «Средневековые гастроли». Организаторы приурочили его к 80-летию Хабаровского края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»

Проект «Средневековые гастроли» — это три выставки, объединенные одной идеей — рассказать об истории средневекового русского города.

Откроет проект выставка «Прекрасное Средневековье. Образ женщины Древнего Новгорода».

— Уверены, современным женщинам, да и мужчинам тоже будет любопытно узнать о социальном положении женщин, о том, как выглядели, одевались женщины прошлого, были ли они образованы и какова их роль в семье, — рассказывает пресс-секретарь министерства культуры Хабаровского края Анна Покутняя.

Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе краевого музея им. Н. И. Гродекова, пока экспонаты в Хабаровск еще не прибыли, однако сотрудники музея уже определили для них место во втором корпусе музея, выставочный зал № 5. Открытие 26 июля 2018 г. в 17.00 Вторая выставка под названием «Коллекционируя Россию. Великий Новгород» начнет работу 7 сентября.

— На ней будут представлены памятники письменности Древней Руси — коллекция новгородских берестяных грамот XI-XV веков, а также другие экспонаты, повествующие о конкретных жителях древнего русского города, — продолжает Анна Покутняя.