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В Хабаровск из Новгорода едут «Средневековые гастроли»
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В Хабаровск из Новгорода едут «Средневековые гастроли» 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Хабаровский Гродековcкий музей и Новгородский государственный объединенный музей-заповедник готовы представить жителям края проект «Средневековые гастроли». Организаторы приурочили его к 80-летию Хабаровского края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»
Проект «Средневековые гастроли» — это три выставки, объединенные одной идеей — рассказать об истории средневекового русского города.
Откроет проект выставка «Прекрасное Средневековье. Образ женщины Древнего Новгорода».
— Уверены, современным женщинам, да и мужчинам тоже будет любопытно узнать о социальном положении женщин, о том, как выглядели, одевались женщины прошлого, были ли они образованы и какова их роль в семье, — рассказывает пресс-секретарь министерства культуры Хабаровского края Анна Покутняя.
Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе краевого музея им. Н. И. Гродекова, пока экспонаты в Хабаровск еще не прибыли, однако сотрудники музея уже определили для них место во втором корпусе музея, выставочный зал № 5. Открытие 26 июля 2018 г. в 17.00  Вторая выставка под названием «Коллекционируя Россию. Великий Новгород» начнет работу 7 сентября.
— На ней будут представлены памятники письменности Древней Руси — коллекция новгородских берестяных грамот XI-XV веков, а также другие экспонаты, повествующие о конкретных жителях древнего русского города, — продолжает Анна Покутняя.
Третья выставка в рамках проекта — «Александр Невский» создана на основе материалов, посвящённым жизни, деятельности и сохранению памяти князя Александра Невского. Среди экспонатов — кольчуга, шлем, наконечники стрел и копий, фрагменты мечей, арбалетный болт, топоры, снаряжение всадника — стремя, удила, скребок, подковы, а также рукописные и старопечатные книги, подлинные печати князя. Она откроется 10 октября.
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