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27 июня в Центре культуры и искусства «Меридиан» открывается персональная выставка
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27 июня в Центре культуры и искусства «Меридиан» открывается персональная выставка 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Фотограф Залман Шкляра представит экспозицию «BUD-A-PEST 16».
Мастер хорошо известен своими работами в жанре стрит-фотография как в России, так и за рубежом. Выставка посвящена улицам Будапешта. Избранные работы мастера уникальны не только редкими по красоте сюжетами из жизни людей в городской среде, но и акцентированными интересными ракурсами и формами, которые являются характерным художественным почерком фотографа. В фотографиях Залмана Шкляра можно увидеть приемы, характерные для классической школы — геометрические формы линий, авангардные ракурсы Родченко. Многие работы акцентированы на материальных формах, в которых он раскрывает, до этого скрытое, содержание.
Обручевский меридиан: последние новости
Выставка «Душа московских улиц» открыта в Центре фотографии имени братьев Люмьер В «Меридиане» открыта выставка «Линии» Мастер-класс по фотографии прошел в Обручевском районе
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