27 июня в Центре культуры и искусства «Меридиан» открывается персональная выставка

Фотограф Залман Шкляра представит экспозицию «BUD-A-PEST 16».

Мастер хорошо известен своими работами в жанре стрит-фотография как в России, так и за рубежом. Выставка посвящена улицам Будапешта. Избранные работы мастера уникальны не только редкими по красоте сюжетами из жизни людей в городской среде, но и акцентированными интересными ракурсами и формами, которые являются характерным художественным почерком фотографа. В фотографиях Залмана Шкляра можно увидеть приемы, характерные для классической школы — геометрические формы линий, авангардные ракурсы Родченко. Многие работы акцентированы на материальных формах, в которых он раскрывает, до этого скрытое, содержание.