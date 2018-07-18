Фотоконкурс «Русская цивилизация» стартует в конце июля

23 июля стартует II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Он завершится 9 сентября. Организатором конкурса является Федеральное агентство по делам национальностей.

«У этого фотоконкурса очень непростая, но интересная задача: передать с помощью фотографии свое понимание и отношение к такому многогранному, а отчасти даже философскому понятию, как русская цивилизация», — рассказал руководитель ФАДН России Игорь Баринов , возглавляющий жюри фотоконкурса.

Свои работы на конкурс могут направлять как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет независимо от пола, места жительства и рода занятий. Прием фотографий стартует 23 июля. Загрузить снимки можно на официальный сайт конкурса.

Каждый участник может представить до 5 фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество».

Прием работ завершится 9 сентября. Их оценит жюри: профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Победителей фотоконкурса наградят в конце сентября в Москве.