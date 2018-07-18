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Фотоконкурс «Русская цивилизация» стартует в конце июля
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Фотоконкурс «Русская цивилизация» стартует в конце июля 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
23 июля стартует II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Он завершится 9 сентября. Организатором конкурса является Федеральное агентство по делам национальностей.
«У этого фотоконкурса очень непростая, но интересная задача: передать с помощью фотографии свое понимание и отношение к такому многогранному, а отчасти даже философскому понятию, как русская цивилизация», — рассказал руководитель ФАДН России Игорь Баринов, возглавляющий жюри фотоконкурса.
Свои работы на конкурс могут направлять как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет независимо от пола, места жительства и рода занятий. Прием фотографий стартует 23 июля. Загрузить снимки можно на официальный сайт конкурса.
Каждый участник может представить до 5 фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество».
Прием работ завершится 9 сентября. Их оценит жюри: профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.
Победителей фотоконкурса наградят в конце сентября в Москве.
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