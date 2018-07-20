Стартовал фотоконкурс «Русская цивилизация»

В России стартовал II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Об этом TVC.RU сообщили в Федеральном агентстве по делам национальностей.

"У этого фотоконкурса очень непростая, но интересная задача: передать с помощью фотографии свое понимание и отношение к такому многогранному, а отчасти даже философскому понятию, как русская цивилизация. В прошлом году многим участникам — и фотографам с именем, и просто любителям — удалось показать русскую цивилизацию как переплетение культур и традиций народов, говорящих на русском языке вне зависимости от точки на карте мира, где они проживают. Именно поэтому, несмотря на свой дебют, фотоконкурс «Русская цивилизация» собрал более 10 тысяч снимков от 1,8 тысячи человек из 28 стран мира", — рассказал руководитель ФАДН России Игорь Баринов

В прошлом году свои снимки присылали участники не только из России, Беларуси и Украины, но и США, Италии, Германии, Испании, Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Таиланда и Чили. В этом году выставки избранных работ прошлого года в партнерстве с Россотрудничеством будут проведены во многих странах на базе русских культурных центров.

Начиная с 23 июля профессиональные фотографы и любители старше 18 лет смогут загружать свои авторские снимки на сайт www.ruscivilization.ru. Каждый участник может представить до 5 фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество». Прием работ завершится 9 сентября.

Награждение победителей состоится в конце сентября 2018 года в Москве. Лучшие работы можно будет увидеть осенью на открытой выставке на одном из бульваров в центре столицы.