Выставка личных вещей Курта Кобейна открылась в Ирландии

ДУБЛИН, 19 июля. / ТАСС /. Выставка личных вещей гитариста американского коллектива Nirvana Курта Кобейна открылась в ирландском городе Ньюбридж. Экспозиция «Взрослеющий Курт Кобейн» отдает дань уважения ирландским корням гранж-музыканта, сообщил телеканал RTE.

"Я думаю, выставка демонстрирует то, каким человеком он действительно был до того, как стал знаменитым", — подчеркнула мать певца Уэнди О' Коннор. На ее открытии присутствовали также сестра музыканта Ким Кобейн и его дочь Фрэнсис Бин Кобейн. По словам сестры, Курт был «как ребенок: непосредственным и милым».

Посетителям представлены детские фотографии, рисунки, предметы одежды, написанные его рукой тексты песен и даже автомобиль. Среди раритетов — зеленый в полоску свитер, в котором певец появился в клипе к песне Smells Like Teen Spirit, а также награда MTV Video Music Awards в категории «Лучшее альтернативное видео». Ранее на обозрение публики эти экспонаты не выставлялись.

В 1994 году в возрасте 27 лет Кобейн покончил жизнь самоубийством. Он страдал от наркозависимости и проблем с психикой. На момент трагедии его дочери еще не было и двух лет. «Он неотъемлемая часть моей жизни», — сказала Фрэнсис Бин.

Выставка продлится до 30 сентября.