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Выставка личных вещей Курта Кобейна открылась в Ирландии
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Выставка личных вещей Курта Кобейна открылась в Ирландии 

ТАСС 58 минут назад
ДУБЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Выставка личных вещей гитариста американского коллектива Nirvana Курта Кобейна открылась в ирландском городе Ньюбридж. Экспозиция «Взрослеющий Курт Кобейн» отдает дань уважения ирландским корням гранж-музыканта, сообщил телеканал RTE.
"Я думаю, выставка демонстрирует то, каким человеком он действительно был до того, как стал знаменитым", — подчеркнула мать певца Уэнди О' Коннор. На ее открытии присутствовали также сестра музыканта Ким Кобейн и его дочь Фрэнсис Бин Кобейн. По словам сестры, Курт был «как ребенок: непосредственным и милым».
Посетителям представлены детские фотографии, рисунки, предметы одежды, написанные его рукой тексты песен и даже автомобиль. Среди раритетов — зеленый в полоску свитер, в котором певец появился в клипе к песне Smells Like Teen Spirit, а также награда MTV Video Music Awards в категории «Лучшее альтернативное видео». Ранее на обозрение публики эти экспонаты не выставлялись.
В 1994 году в возрасте 27 лет Кобейн покончил жизнь самоубийством. Он страдал от наркозависимости и проблем с психикой. На момент трагедии его дочери еще не было и двух лет. «Он неотъемлемая часть моей жизни», — сказала Фрэнсис Бин.
Выставка продлится до 30 сентября.
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